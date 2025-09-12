新北6處河濱公園 開放中秋連假可烤肉

2025/09/12 14:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕中秋節將至，新北市高灘地工程管理處公布新北市中秋佳節可前往河濱公園賞景遊憩，今年除了鹿角溪原住民主題部落公園為全年皆可烤肉使用外，新北市也提供6處河濱公園橋下空間增設臨時烤肉區，於10月4至6日每日上午10點至晚間10點開放烤肉。

高灘處長黃裕斌表示，今年河濱開放烤肉地點，比照去年考量民眾過節需求，為便利民眾出遊賞月，除了樹林區鹿角溪原住民主題部落公園，於河濱公園橋下增加三重區中山橋原住民族主題園區、八里區八里文化公園、新店區陽光橋下右岸萊茵公園、板橋區光復橋下賞鳥河濱公園，與永和區福和橋下永和公園等6處，中秋連假期間10月4至6日共3天，上午10點至晚間10點於指定範圍開放供烤肉野炊使用，其餘河濱全區禁止烤肉。

請繼續往下閱讀...

中秋佳節家人親友團聚，可就近相約到鄰近的河濱公園賞月遊憩，三重新北大都會公園熊猴森樂園共融遊樂場、八里城市沙雕展「數碼寶貝」及河濱5大景觀橋（陽光、新月、星光、辰光、龍窯） ，新月橋更有超萌巨型「兔兔Q」氣偶，還能順遊「新北濕地藝術季」，來場生態與人文的饗宴。

黃裕斌說，增設的臨時烤肉區不得直接於地面或設施物上生火，於烤肉野炊時且不得影響行人、自行車通行，請大家務必記得隨手將垃圾帶走或置於規定垃圾集中點；此外，因開放區域取得水源不易，建議民眾可在家中先進行食材清洗，並攜帶可重複使用餐具，透過減少使用一次性塑膠製品實踐垃圾減量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法