解決鄉內公車站點集散各地 雲林縣府擬設麥寮轉運站

2025/09/12 14:35

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉人口近5萬人，每週近500車次公車運轉，但多數公車站點位於街區道路，影響當地交通。縣府交通工務局將規畫設置客運轉運站，目前已與鄉公所達成共識，預計將把貨櫃市集區轉型為客運轉運站，預計後年完工啟用。

麥寮鄉包括統聯客運、日統客運、台西客運、員林客運、嘉義客運，據交工局統計，鄉內每週大約有500輛公車車次運轉，且起始站點多數集中在自強路、光復路等街區內，不過大多街區道路路寬僅10米左右，每逢有公車停靠，就可能占據單一車道，明顯當地影響交通，因此縣府規畫設置客運轉運站。

交工局長汪令堯表示，全縣現有及規畫轉運站主要集中在山線地區，海線除北港轉運站正規畫中，麥寮鄉原規畫將在麥寮社教園區旁設置，公所考量因鄰近圖書館，恐影響民眾閱覽環境，因此昨天與鄉公所開會討論，已達成共識將把轉運站設址在貨櫃市集。

汪令堯表示，麥寮轉運站目前初步規劃將設置3個月台、1個後備月台，工程總經費預估2900多萬元，將先向中央爭取設計規劃經費，預期明年底前辦理工程發包，最快有望再後年就能啟用。

吳姓鄉民認為，當地各公車的乘車點集散在各處，對想從公路客運轉乘國道客運的民眾需多一段距離，恐有安全疑慮，加上貨櫃市集已荒廢多年，如果此地轉型為轉運站，也可整合鄉內候車點，更加便民。

鄉長許忠富指出，目前已逐步將貨櫃市集拆除先轉型為停車場，未來將會配合縣府規畫增設轉運站，也期待轉運站能為麥寮公共運輸不足得到解方，未來舉辦活動若有接駁車也就近停靠，日後也會建議轉運站要規畫共享單車站點，方便遊客走訪。

雲林縣府將把麥寮鄉貨櫃市集轉型興建為麥寮轉運站。（記者李文德攝）

