為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    解決鄉內公車站點集散各地 雲林縣府擬設麥寮轉運站

    雲林縣府將把麥寮鄉貨櫃市集轉型興建為麥寮轉運站。（記者李文德攝）

    雲林縣府將把麥寮鄉貨櫃市集轉型興建為麥寮轉運站。（記者李文德攝）

    2025/09/12 14:35

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉人口近5萬人，每週近500車次公車運轉，但多數公車站點位於街區道路，影響當地交通。縣府交通工務局將規畫設置客運轉運站，目前已與鄉公所達成共識，預計將把貨櫃市集區轉型為客運轉運站，預計後年完工啟用。

    麥寮鄉包括統聯客運、日統客運、台西客運、員林客運、嘉義客運，據交工局統計，鄉內每週大約有500輛公車車次運轉，且起始站點多數集中在自強路、光復路等街區內，不過大多街區道路路寬僅10米左右，每逢有公車停靠，就可能占據單一車道，明顯當地影響交通，因此縣府規畫設置客運轉運站。

    交工局長汪令堯表示，全縣現有及規畫轉運站主要集中在山線地區，海線除北港轉運站正規畫中，麥寮鄉原規畫將在麥寮社教園區旁設置，公所考量因鄰近圖書館，恐影響民眾閱覽環境，因此昨天與鄉公所開會討論，已達成共識將把轉運站設址在貨櫃市集。

    汪令堯表示，麥寮轉運站目前初步規劃將設置3個月台、1個後備月台，工程總經費預估2900多萬元，將先向中央爭取設計規劃經費，預期明年底前辦理工程發包，最快有望再後年就能啟用。

    吳姓鄉民認為，當地各公車的乘車點集散在各處，對想從公路客運轉乘國道客運的民眾需多一段距離，恐有安全疑慮，加上貨櫃市集已荒廢多年，如果此地轉型為轉運站，也可整合鄉內候車點，更加便民。

    鄉長許忠富指出，目前已逐步將貨櫃市集拆除先轉型為停車場，未來將會配合縣府規畫增設轉運站，也期待轉運站能為麥寮公共運輸不足得到解方，未來舉辦活動若有接駁車也就近停靠，日後也會建議轉運站要規畫共享單車站點，方便遊客走訪。

    雲林縣府將把麥寮鄉貨櫃市集轉型興建為麥寮轉運站。（記者李文德攝）

    雲林縣府將把麥寮鄉貨櫃市集轉型興建為麥寮轉運站。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播