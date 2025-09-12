警戒！黑腹虎頭蜂窩高掛埔里球場 9/18前方圓100公尺勿進

埔里綜合球場的戶外球場有一個虎頭蜂窩高掛樹上（紅圈處）。（埔里鎮公所提供）

2025/09/12 14:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕生人勿近！埔里鎮綜合球場的戶外球場，發現樹上高掛黑腹虎頭蜂窩，埔里鎮公所下週一移除，由於其兇猛、警戒區是方圓100公尺，埔里鎮公所提醒，今天起到18日戶外球場暫停開放，15日到18日球場旁的停車區域也暫停開放。

8、9月是虎頭蜂族群最龐大、領域性也最強的時候，近來全台已有多處發現虎頭蜂，而埔里鎮綜合球場的戶外球場今天也被發現在靠近圖書館側的樹上，掛著一個體型不小的虎頭蜂窩，鎮公所已緊急拉封鎖線，請民眾不要跨進封鎖線範圍。

埔里鎮公所經與專人聯絡，排定下週一（15日）下午摘除黑腹虎頭蜂窩，依據資料顯示，黑腹虎頭蜂兇猛，警戒範圍也非常大，以蜂巢為中心，方圓100公尺都是警戒區，全盛時期一個蜂巢會超過上萬隻蜂，因此鎮公所請民眾今天起就暫停到戶外球場打球和周邊活動，下週一下午摘除蜂窩後，仍擔心會有虎頭蜂出沒，因此球場暫停開放到18日。

另球場旁邊的停車區域，則從下週一上午8點起到18日下午5點暫停開放，把車子停在這個停車場的車主，公所也請盡快將車子移走。

據了解，黑腹虎頭蜂雖不是最大的虎頭蜂，卻是最兇猛的虎頭蜂，當牠感受到驚擾跟威脅時，會從毒針針孔噴出毒液跟費洛蒙，當氣味傳回巢中，很快就會引起群體攻擊。

埔里鎮公所已在埔里綜合球場的戶外球場邊拉封鎖線。（埔里鎮公所提供）

