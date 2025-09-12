為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    警戒！黑腹虎頭蜂窩高掛埔里球場 9/18前方圓100公尺勿進

    埔里綜合球場的戶外球場有一個虎頭蜂窩高掛樹上（紅圈處）。（埔里鎮公所提供）

    埔里綜合球場的戶外球場有一個虎頭蜂窩高掛樹上（紅圈處）。（埔里鎮公所提供）

    2025/09/12 14:15

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕生人勿近！埔里鎮綜合球場的戶外球場，發現樹上高掛黑腹虎頭蜂窩，埔里鎮公所下週一移除，由於其兇猛、警戒區是方圓100公尺，埔里鎮公所提醒，今天起到18日戶外球場暫停開放，15日到18日球場旁的停車區域也暫停開放。

    8、9月是虎頭蜂族群最龐大、領域性也最強的時候，近來全台已有多處發現虎頭蜂，而埔里鎮綜合球場的戶外球場今天也被發現在靠近圖書館側的樹上，掛著一個體型不小的虎頭蜂窩，鎮公所已緊急拉封鎖線，請民眾不要跨進封鎖線範圍。

    埔里鎮公所經與專人聯絡，排定下週一（15日）下午摘除黑腹虎頭蜂窩，依據資料顯示，黑腹虎頭蜂兇猛，警戒範圍也非常大，以蜂巢為中心，方圓100公尺都是警戒區，全盛時期一個蜂巢會超過上萬隻蜂，因此鎮公所請民眾今天起就暫停到戶外球場打球和周邊活動，下週一下午摘除蜂窩後，仍擔心會有虎頭蜂出沒，因此球場暫停開放到18日。

    另球場旁邊的停車區域，則從下週一上午8點起到18日下午5點暫停開放，把車子停在這個停車場的車主，公所也請盡快將車子移走。

    據了解，黑腹虎頭蜂雖不是最大的虎頭蜂，卻是最兇猛的虎頭蜂，當牠感受到驚擾跟威脅時，會從毒針針孔噴出毒液跟費洛蒙，當氣味傳回巢中，很快就會引起群體攻擊。

    埔里鎮公所已在埔里綜合球場的戶外球場邊拉封鎖線。（埔里鎮公所提供）

    埔里鎮公所已在埔里綜合球場的戶外球場邊拉封鎖線。（埔里鎮公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播