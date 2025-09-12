高屏溪甜根子草盛開 化身秋日雪海

高屏溪甜根子草開花了，一片雪白（記者葉永騫攝）

2025/09/12 14:42

〔記者葉永騫／屏東報導〕秋天來了，高屏溪的甜根子草（秋芒）開花，讓整個河岸呈現一片白茫茫的花海世界，如同一層白雪覆蓋，隨風搖曳相當漂亮，也吸引了許多遊客到高屏溪河濱公園拍照，走在高屏舊鐵橋不但可以欣賞美景，火車從旁行駛過，也喚起了兒時的記憶，日出及日落時更是高屏溪最美麗的時刻。

南部的天氣開始轉涼了，高屏溪的甜根子草開花了，長出如雪花般蓬鬆的白色花穗，遍布於河床邊，形成美麗的「秋雪」景色，從高樹鄉南華大橋、三地門大橋到高屏大橋等兩側河床，都能看見隨風搖曳的白色世界，相當的美麗，尤其是日出、夕陽時分拍攝的美景，搭配高屏舊鐵橋，呈現出不同的意境，令人流連忘返，也是愛好攝影者最愛的景點。

今年受到農曆潤月影響，農曆還沒入秋，國曆已到了9月，甜根子草最為敏感，已經換上一片雪白，告訴大家秋天要來臨了，而欣賞美景的地點以高屏溪河濱公園最佳，民眾可以走在高屏溪舊鐵橋上，居高臨下欣賞高屏溪的美景，而從高處往下欣賞甜根子草更是美麗，一整片銀白色的世界讓人心曠神怡，當火車經過時，也喚起了兒時的記憶，也可能遇到軍機在空中盤旋，成了秋天休憩的好地方。

甜根子草開花一片雪白的時間大約只有一個多月，民眾可以趁著這個時候來欣賞美景，並拍下美美的照片，成為永久的回憶。

火車經過時的美景（記者葉永騫攝）

