7、8月雨水灌到吐！ 曾文水庫調節放掉2.5個庫容量

曾文水庫調節放水氣勢磅礡畫面。（南區水資源分署提供）

2025/09/12 13:41

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣最大水庫曾文水庫的有效庫容量為4億5563立方公尺，其集水區今年7-8月累積降雨量高達2368毫米，為往年平均值的兩倍，維持著滿水位，由於持續降雨，必須進行調節放水，今年累積洩放水量為11億3745萬立方公尺，等於放掉2.5個庫容量。相對兩年前因水庫快見底，二期作被迫停灌休耕，益加凸顯極端氣候旱澇分明。

經濟部水利署南區水資源分署統計，今年曾文水庫集水區5-6月累計降雨量642毫米，只有往年平均值875毫米的73% ，屬於偏乾的梅雨季。但7-8兩個月一口氣下了2368毫米，還發生728水災，很快就把曾文水庫灌飽，而且大雨下個不停，為保護水庫安全進行調節放水，今年累積洩放水量已達11億3745萬立方公尺，以7月31日單日2億350萬立方公尺最高，最大放水量每秒3100立方公尺。

請繼續往下閱讀...

南區水資源分署副署長林玉祥指出，受惠7-8月的降雨，今年水情審慎樂觀，但從這幾年的水情演變來看，旱季與雨季的界線非常清楚且極端，而且這種現象在極端氣候影響下，變得更加常見，對水資源管理和防災工作帶來了嚴峻的挑戰，因而還是要呼籲大家節約用水，為明天明年多省一些水。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法