北海岸國際風箏節9/20白沙灣登場 45公尺巨型章魚、獅子魚將亮相

「北海岸國際風箏節」9月20日在石門白沙灣登場。圖為去年北海岸國際風箏節。（石門區公所提供）

2025/09/12 13:08

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府與石門區公所主辦的「北海岸國際風箏節」9月20日在石門白沙灣登場，今年以「追風．迎豐」為主題，由亞洲國際風箏聯合會領軍，邀集含台灣共15支國內外隊伍齊聚，將呈現45公尺巨型章魚、18公尺鯨魚，以及首次亮相的獅子魚與海螺。活動現場除設有藝術演出，也規劃2場親子彩繪風箏DIY、闖關集章就免費送小風箏。

石門區公所指出，這屆風箏節以「海洋生物」為設計主軸，將有鯨魚、海螺、獅子魚、章魚等造型風箏升空，其中包含45公尺巨型章魚、18公尺鯨魚，以及首次在白沙灣亮相的獅子魚與海螺，場面壯觀，預料吸引大批遊客。亞洲國際風箏聯合會名譽理事長鄭凱元表示，六國好手將展演各具特色的風箏，為北海岸天空增添絢麗色彩，帶來難忘的視覺饗宴。

石門區公所表示，活動當日上午展開，安排樂團、魔術、泡泡秀與在地團體演出，並設有2場親子彩繪風箏DIY，分別於上午11時與下午2時30分各一場，須事先報名、另外還有1500支小風箏集章免費送（限量每人一支）、約30攤農特產與文創市集，以及下午4點至5點在遊客中心草坪區舉辦的「達人陪你玩風箏」，邀請親子共度秋日海濱盛典。

石門區公所說，主辦單位並規劃免費接駁車，上午8點至下午2點由紅樹林捷運站往會場，下午2點至6點由會場返回紅樹林站，區內也有接駁服務。北海岸國際風箏節自創辦以來已邁入第22年，今年「追風迎豐」寓意豐收與希望。活動詳情可上官網查詢。

北海岸國際風箏節活動現場除設有藝術演出，也規劃2場親子彩繪風箏DIY、闖關集章就免費送小風箏。（石門區公所提供）

