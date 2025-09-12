為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆推出9款超值限定套票 暢遊山海風光1票搞定

    基隆市文化觀光局（以下簡稱文觀局）今天（12日）推出9款超值套票，整合超過60家在地商家資源，打造低碳深度遊。（圖為基隆市文化觀光局提供）

    基隆市文化觀光局（以下簡稱文觀局）今天（12日）推出9款超值套票，整合超過60家在地商家資源，打造低碳深度遊。（圖為基隆市文化觀光局提供）

    2025/09/12 12:57

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市文化觀光局（以下簡稱文觀局）今天（12日）推出9款超值套票，整合超過60家在地商家資源，打造低碳深度遊，從交通接駁到在地美食、火鍋、咖啡、酒吧、景點門票與導覽體驗；民眾遊客只要搭乘台灣好行-濱海奇基線，即可暢遊山海美景，從市區巷弄到濱海風光，一日輕鬆走訪。更多詳細資訊請上售票平台查詢。

    基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，9款套票依據遊程類型與消費情境分為「站點探索」、「主題生活」與「通行證」3大主題。站點探索系列針對經典景點設計3種票券，包括結合水路遊程與陽明海洋文化藝術館門票的「轉運站水路探索套票」、集結廟口夜市與基隆塔周邊冷飲、甜點與足浴體驗的「廟口夜市基隆塔探索套票」，以及包含和平島地質公園導覽與消費券的「和平島公園漫遊探索套票」。

    主題生活系列推出3款風格票券，分別聚焦在地火鍋、咖啡與酒吧。基隆市文化觀光局更推出「火鍋通行證」、「咖啡通行證」與「酒吧通行證」，3款票券均可於效期內每日於合作店家使用1次，體驗每家店不同風味與風格。

    相關所有票券皆採電子化發行，9款限定套票自即日起至10月31日止，更多詳細資訊請上售票平台查詢。北北基好玩卡基隆載航；相關購票問題請洽水路官方帳號

    基隆市文化觀光局（以下簡稱文觀局）今天（12日）推出9款超值套票，整合超過60家在地商家資源，打造低碳深度遊。（圖為基隆市文化觀光局提供）

    基隆市文化觀光局（以下簡稱文觀局）今天（12日）推出9款超值套票，整合超過60家在地商家資源，打造低碳深度遊。（圖為基隆市文化觀光局提供）

    基隆市文化觀光局（以下簡稱文觀局）今天（12日）推出9款超值套票，整合超過60家在地商家資源，打造低碳深度遊。（圖為基隆市文化觀光局提供）

    基隆市文化觀光局（以下簡稱文觀局）今天（12日）推出9款超值套票，整合超過60家在地商家資源，打造低碳深度遊。（圖為基隆市文化觀光局提供）

    基隆市文化觀光局（以下簡稱文觀局）今天（12日）推出9款超值套票，整合超過60家在地商家資源，打造低碳深度遊。（圖為基隆市文化觀光局提供）

    基隆市文化觀光局（以下簡稱文觀局）今天（12日）推出9款超值套票，整合超過60家在地商家資源，打造低碳深度遊。（圖為基隆市文化觀光局提供）

