    首頁　>　生活

    冬遊澎湖消費券11月上路 縣長籲縣民大作戰行銷

    冬遊澎湖消費券11月上路，澎湖縣長陳光復聯合旅遊相關業者共同行銷。（記者劉禹慶攝）

    冬遊澎湖消費券11月上路，澎湖縣長陳光復聯合旅遊相關業者共同行銷。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/12 12:56

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府推出「冬遊澎湖消費券」活動，11月上路，今（12）日在海洋地質公園中心舉行說明會，縣長陳光復攜手食、宿、遊、購、行等在地產業代表出席，期盼凝聚公私協力，掀起冬季旅遊新熱潮，並呼籲澎湖人一起全民大作戰，行銷冬季觀光。

    「冬遊澎湖消費券」活動期間，自今年11月1日至明年1月31日。凡非澎湖籍旅客，只要於活動期間入境澎湖並入住合法旅宿至少1晚，即可憑入境登機證或船票紙本正本、身分證明及住宿證明，領取總額500元消費券（5張，每張100元），兌換完即止。消費券使用期限至明年2月6日止。

    消費券兌換地點：澎湖海洋地質公園中心旅遊資訊站、縣府大門警衛室、篤行十村雨生館資訊站，以及望安、七美兩鄉服務據點。活動期間，龍門閉鎖陣地、生活博物館、西嶼彈藥本庫、金龜頭砲台、洪根深美術館、開拓館、海洋資源館、第一賓館、小門地質館9大文化場館，將全面免費開放，並提供「澎湖好行」北環、湖西、澎南3路線及公車免費搭乘，讓遊客以更輕鬆的方式暢遊各大景點。

    此外，澎湖縣政府更規劃一系列冬季特色活動，包括大行軍挑戰、媽宮城區文旅走讀、篤行文化音樂時光，以及南寮、成功社區結合在地美食的小旅行，帶領旅客深入體驗澎湖文化魅力。此次活動特別搭配「刮刮樂抽獎」，來澎湖玩就有機會把驚喜好禮帶回家。

    冬遊澎湖消費券樣貌揭曉，等同現金使用。（記者劉禹慶攝）

    冬遊澎湖消費券樣貌揭曉，等同現金使用。（記者劉禹慶攝）

    圖
    圖
    熱門推播