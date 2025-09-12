為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    美麗天際線！屏縣推動桿線地下化 總長近180公里

    縣道200線完工，美麗天際線浮現。（屏東縣政府提供）

    縣道200線完工，美麗天際線浮現。（屏東縣政府提供）

    2025/09/12 12:33

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕還給民眾美麗天際線！屏東縣近年積極推動桿線地下化，目前已完成總長近180公里工程，其中滿州通往恆春的主要道路縣道200線，去（2024）年完工後，歷經颱風與豪雨侵襲未傳出停電災情，展現提升防災韌性的成果，景觀也升級。

    隨著屏東科學園區進駐腳步加快，縣府也加速與台電、中華電信等單位合作，推動高鐵特區及周邊6條聯外道路地下化與改善計畫，未來將逐步擴及全縣，打造更安全、抗災與兼顧產業發展的環境。

    屏東縣府工務處長林洋助表示，屏東從2017年起推動韌性電網計劃，至今已完成多項成果，包括屏東市復興南路、萬丹萬新路、屏鵝公路、滿州200縣道與離島小琉球。以200線為例，過去每逢颱風豪雨，常因強風吹落電線影響供電，如今完成全長10公里、拆除302根電桿的地下化工程，不但電力與通信穩定供應，也還給鄉親美麗的天際線，展現出工程的實質效益。

    林洋助指出，近年面對極端氣候挑戰，為提升防災韌性，目前縣內共有8鄉鎮、17項，總長超過16公里桿線下地工程正加速推進中，其中串聯南台灣高科技S廊帶的關鍵「屏東高鐵特定區」周邊1-1計畫道路拓建、1-2及1-6計畫道路拓建、2-1及2-13計畫道路新闢，以及2號計畫道路拓寬等四大重點工程陸續推進，總長5.39公里，預計2027年完工，工程完成後，將為屏東科學園區及產業發展奠定重要基礎。

    此外，縣府也積極向交通部公路局提報計劃申請近12公里，涵蓋九如、屏東市、麟洛、牡丹等6項道路拓寬與改善工程，待整體完工後，屏東縣桿線下地總長度將突破200公里，未來將持續逐步擴及全縣。

    縣道200線完成全長10公里、拆除302根電桿的地下化工程。（屏東縣政府提供）

    「屏東高鐵特定區」周邊道路桿線下地工程。（屏東縣政府提供）

    「屏東高鐵特定區」周邊道路桿線下地工程。（屏東縣政府提供）

    「屏東高鐵特定區」周邊道路桿線下地工程。（屏東縣政府提供）

