超市一顆一顆高價賣！ 花蓮鶴岡文旦「單粒包裝、全程冷藏」直送新加坡

2025/09/12 12:49

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中秋節將近，今年南部麻豆文旦歉收，花蓮鶴岡文旦市場供不應求，瑞穗鄉農會還接到來自新加坡訂單，由於新加坡華人沒有秋節吃文旦的習俗，瑞穗農會推出台灣首次的「單粒包裝文旦」，首批共出口7600公斤試水溫，包裝打「台灣文旦柚」品牌，還有英文剝皮及食用教學，將以冷藏貨櫃送到新加坡的超市「一顆一顆賣」，走高價路線！

瑞穗鄉農會鶴岡文旦外銷倉庫今天很忙，來自長榮海運的冷藏貨櫃車將一箱箱文旦搬上車，箱子內的文旦更是國內首次採用「單粒包裝」，主要專供外銷市場！瑞穗農會供銷部主任甘賢璋說，這次外銷到新加坡市場共計7600公斤的瑞穗鄉產銷履歷文旦柚，裝1卡20呎冷藏貨櫃，整個運送過程全程冷鍊，是外銷文旦首度新嘗試。

他說，過去出口的散裝文旦在超市販售，凸顯不出價值感，也看不出產地在哪裡，這次將銷往新加坡大型超市通路，預計採用一顆一顆販售，為此農會設計「台灣文旦柚」獨立包裝，標示產地、產銷履歷，由於新加坡華人並沒有中秋節吃文旦柚的習俗，因此台灣這幾年的外銷也是推廣台灣中秋文旦的文化，為了讓國外消費者了解文旦怎麼吃，培養食用習慣，包裝上也以英文介紹文旦柚剝皮的方法及如何食用！

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，單粒包裝外銷是全國第一次的全新嘗試，也確保市場能見度，以打響台灣文旦柚品牌；由於國外市場喜歡果粒大、汁水多，與國內市場喜歡中小型果粒文旦不一樣，因此經挑1斤2至1斤4的文旦進行包裝，雖然新加坡貿易商希望農會能持續出貨，但因包裝實在太「搞工」，要雇工替「文旦一顆一顆穿衣服」，7600公斤花了兩三天才包完，因此目前先小試水溫，如市場反應佳就會擴大販售。

瑞穗鄉農會今年外銷文旦柚到新加坡，採用全程冷藏運輸，今天裝箱上海運公司冷藏車。（瑞穗鄉農會提供）

瑞穗鄉農會今年首次在新加坡外銷市場販售單粒包裝的鶴岡文旦，具有產銷履歷。（瑞穗鄉農會提供）

瑞穗鄉的鶴岡文旦全國知名，平均已經是5、60年老欉，果肉細緻汁多甜美。（瑞穗鄉農會提供）

單粒包裝超級「搞工」，要雇工替文旦一顆一顆穿衣服，花了3天才包完。（瑞穗鄉農會提供）

瑞穗文旦首次單粒包裝出口，包裝上還以英文教學如何剝皮。（瑞穗鄉農會提供）

瑞穗鶴岡文旦首次以單粒包裝型態外銷新加坡，主打台灣文旦柚品牌。（瑞穗鄉農會提供）

