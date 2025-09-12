頒獎感謝宗教團體 蔣萬安讚許：民間的力量無窮

本次榮獲孝行模範孫丙津先生全職照護祖母10多年，家中成員未長期同住，照護工作由丙津扛起，過程雖面臨挑戰，丙津仍積極瞭解長照政策，使祖母有完善醫療與生活資源。（記者孫唯容攝）

2025/09/12 12:33

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市府民政局今（12）日上午舉辦「113年度臺北市績優宗教團體、民俗委員會及委員暨114年度孝行模範聯合表揚大會」，市長蔣萬安親自出席並頒獎，他強調「政府的資源有限，民間的力量無窮」，深刻感謝默默行善的宗教、團體及個人。

蔣萬安致詞時表示，感謝各宗教團體為社會的付出，以及民俗委員會給予清寒學子的獎助學金，不要小看獎助學金，不僅幫助孩子解決生計上面的問題，其實對於孩子的心理上，也是給予一種鼓勵，可能就讓孩子能夠持續堅持在求學的道路上，努力往前走，民俗委員會也給予台北市獨居老人、長者相關的物資，這些都讓他們感受到非常的溫暖。

蔣萬安也強調，政府的資源有限，民間的力量無窮，台北市府非常感謝宗教團體、民俗委員會的協助，非常欽佩本屆的孝心楷模，他們用實際的行動來展現對長輩感謝，古有言「樹欲靜而風，不止子欲養而親不待」，感謝孝心楷模透過實際行動樹立典範。

台北市民政局指出，各宗教團體無分大小，均秉持宗教關懷濟世精神，對社會公益、弱勢救助、兒少及長者照護、文化涵養多方投入，貢獻良多。本次共有45家宗教團體獲獎，捐資金額總計新臺幣14億9552萬2454元，其中「松山慈惠堂」、「財團法人台北保安宮」、「財團法人台北市松山慈祐宮」、「財團法人台北行天宮」及「財團法人台北市艋舺龍山寺」等5家宗教團體捐資金額逾1億元以上。

在民俗方面，有11個各區民俗委員會及84位委員獲獎，各區民俗委員會致力推展本府政策並力行優良民俗，推廣社區鄰里響應臺北市政府香枝減量、中元普度紙錢集中焚燒，辦理公益慈善活動、頒發清寒獎助學金、寒冬送暖關懷獨居長者及贈清寒戶物質等，博施濟眾不遺餘力。

另外，本次榮獲孝行模範孫丙津先生全職照護祖母10多年，家中成員未長期同住，照護工作由丙津扛起，過程雖面臨挑戰，丙津仍積極瞭解長照政策，使祖母有完善醫療與生活資源；李惠美女士平日照料父母生活，3年前母親離世，父親情緒、生活受衝撃，有失智徵兆，惠美將所學長照、失智課程訓練，用以照護及延緩父親日漸失智情形。

