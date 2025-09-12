恐怖帳單！彰化無人屋電費狂噴1.6萬 真相曝屋主嚇壞

無人作業的工廠電費狂噴1.6萬，屋主氣炸。（圖由賴清美提供）

2025/09/12 12:14

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮一處鐵皮工廠已近半年無作業，原本4~6月份電費僅101元，不料屋主最近收到7~8月份電費單，電費竟狂噴至1萬6868元，屋主氣炸稱房屋根本無人居住也未作業，何來電費會暴增160倍？台電還跟他說可能是漏電，實在太誇張。

彰化區營業處則表示，該名屋主9月5日曾到服務所反映並申請電表勘驗，服務所於9日派員現勘，發現抄表指數無誤且電表正常。今天他們將再與屋主另約時間會勘，做更詳細的量測電流、以協助釐清用電情形並提供節能服務。

請繼續往下閱讀...

屋主向彰化縣議員賴清美陳情指出，他的工廠已近半年沒有出租作業，他把電源關掉鐵捲門降下後就保持至今，停租後收到的電費單是101元，沒想到這次竟然收到高達1萬6868元帳單，整整暴增160倍，實在太誇張。賴清美則指出，沒有人居住7月份的電費101元，9月須繳交的電費突然暴增至1萬6868元，台電公司卻回答可能是漏電？屋主哪裡能夠接受，希望台電能查明真相後改善。

無人作業的工廠電費原本僅101元。（圖由賴清美提供）

無人作業的工廠電費從101元暴增至1萬6868元。（圖由賴清美提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法