153年歷史馬祖東莒燈塔修復完工 今起風華再現

創建於1872年，迄今已有153年歷史，為全國第一座花崗石砌的燈塔-東莒燈塔，經過修復工程後，9月12日重新開放。（圖為交通部航港局北航中心提供）

2025/09/12 11:53

〔記者俞肇福／綜合報導〕連江縣莒光鄉東莒島上的東莒燈塔（舊稱東犬燈塔），創建於1872年，迄今已有153年歷史，為全國第一座花崗石砌的燈塔，東莒島燈塔於1988年被內政部評定為台閩地區第二級古蹟 。惟東莒燈塔經年累月風吹雨打，燈塔銑鐵塔身構件及附屬建物有劣化；交通部航港局編列預算辦理修復作業，並自2024年10月起封閉園區施工，今天（12日）正式宣布重新開放，讓遊客可以與燈塔合照打卡。

航港局北航中心指出，東莒燈塔修繕期間，民眾無法近距離觀看燈塔與燈塔合照，造成不便，感謝馬祖鄉親與遊客的體諒，隨著修復作業完成，重新開啟燈塔大門，讓鄉親及遊客與修復如新的燈塔打卡合照，參觀嶄新的展覽室與體驗更友善、便利的廁所。

東莒島燈塔入夜後，固定閃爍著1長2短的燈號；東莒燈塔最特別的，就是在連接燈塔與辦公室的草地上，築有一道長達30公尺的白色防風矮牆，主因是東莒島燈塔位處高地，風勢強勁，昔日燈塔工作人員上下燈塔工作時，多手持煤油燈，有了這道防風牆，除了可以讓工作人員在強風吹襲時，低身快速通過，還有手上的煤油燈不會被吹熄。

創建於1872年，迄今已有153年歷史，為全國第一座花崗石砌的燈塔-東莒燈塔，經過修復工程後，9月12日重新開放。圖為東莒燈塔文物展覽室。（圖為交通部航港局北航中心提供）

