新北里環境認證 優質環境掛保證 800里參與突破新高

2025/09/12 12:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環保局自2013年起推動「里環境認證制度」，10多年來累積超過20萬人次的努力，今年度參與里數更突破800多里，參與率達78%以上，五星級認證率高達90%，市長侯友宜12日出席里環境認證頒獎典禮，感謝里長帶領環保志工的付出與努力，共同守護新北環境，打造美麗乾淨的城市風貌。

環保局說，里環境認證以「里」為單位，透過實地及書面評鑑作業，訂定「巷弄乾淨」、「病媒防治」、「公廁清新」、「環境綠化」、「循環資源」、「環保推廣」及「低碳永續」等7項環境指標，各里可依自身特色擇定發展方向，今年共計有805里參與，經評鑑最終榮獲五星級認證754里、四星級認證32里、三星級認證17里及入選級認證1里，其中五星級認證率相較第一年成長超過6倍，統計自2016年起推動輔導累計達100里獲得五星級認證，展現「經驗相傳 鄰里相連」環保薪火延續成果。

侯友宜表示，今年各里展現不同獨特亮點，淡水區油車里和新店區玫瑰里表現出色，其中油車里在「環境綠化」指標達到城市花園等級，里長唐儷樺獨具巧思於油車市民活動中心圍牆下種植綠色植栽及杜鵑花，讓水泥牆邊增添綠意盎然，新店區玫瑰里則在「循環資源」指標表現亮眼，里長施天賜自2011年起就加入資源回收行列，每月資收量約4千公斤，透過志義工夥伴協助細分類、環保用品兌換、資收量申報及變賣所得運用公開，並推廣二手物交換修繕觀念，於活動中心設置小家電維修站，由電器修繕達人區先生每月第一個星期三晚間2小時免費為全里里民服務，展現資源循環永續再利用的態度。

