學生爭取參與校園外食政策 教育部：可循校內民主程序討論

對於近期部分學校發聲外食訂購爭議，教育部表示，可循校內民主程序討論。（資料照）

2025/09/12 12:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕近期中山女高、內湖高工等校學生發難抗議校園外食訂購爭議，青年團體今開記者會要求外食規定應廣納學生意見，教育部回應，已邀學生2次參與諮詢會議，並訂出相關建議，而各校若有相關需求，也可透過校內民主程序進行討論。

教育部表示，學生訂購外送食物情形日益增加，除可能衍生交通管制、食品安全、環境保護等問題外，也必須考量各校實際情況，提供因地制宜的作法。為尊重學生意見，國教署已邀請學生代表召開2次諮詢會議，於去年6月21日修正「高級中等學校校園開放外食訂購」各面向建議、實例參考及外食訂購申請單範例，供學校依實務需求參酌運用。

教育部說明，相關建議請學校須與學生、家長建立良好溝通管道，共同討論相關風險問題的解決方式，包含開放外食訂購應留意之自主管理、食安衛生、交通管制、垃圾環保等4大面向；國教署並納入青少年諮詢委員建議「學校得提供衛生福利部食品藥物管理署之各縣市衛生優良餐飲業者名單供學生選擇，鼓勵學生優先選購」。

另外，教育部指出，如有開放學生訂購外食需求，學校可以透過班會，讓學生與老師討論，或透過申請單、問卷等方式收整資料，於行政會議溝通後，提校務會議討論；學生亦可透過班聯會、學生自治會等學生自治組織研擬可行規範，再提送學校相關單位或會議如學校午餐供應會等進行討論。

教育部強調，考量學校午餐不只是供餐，更是飲食教育的一環。國教署未來與地方政府將持續協助學校循民主程序，妥善與家長、學生進行溝通，制定外食或午餐規範，讓學生能在安全與信任的基礎下養成良好的飲食態度。

