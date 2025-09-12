為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嫌圖醜自己來畫！台鐵開4萬2招小編 超狂手寫招募文「有亮點」

    台鐵公司昨日在臉書發文，貼出一張「手寫」招募文，募集小編團隊成員，並開出4萬2580元月薪。（取自台鐵臉書）

    台鐵公司昨日在臉書發文，貼出一張「手寫」招募文，募集小編團隊成員，並開出4萬2580元月薪。（取自台鐵臉書）

    2025/09/12 12:13

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵公司昨日在臉書發文，貼出一張「手寫」招募文，募集小編團隊成員，並開出4萬2580元月薪，不過應徵者必須通過考試，項目包括作文、傳播理論以及企業管理概要、英文等。另外，不少網友笑稱手寫文中的字「太醜」，也成為亮點。

    台鐵官方臉書昨日凌晨發文，表示台鐵小編團隊正熱情招募中，他們正在尋找勇於接受挑戰的美編設計及攝影，「百年企業的社群招牌，任你盡情發揮創意極限」，報考資格為教育部認可之國內外專科以上學校各系所畢業得有證書者，考試內容有筆試與口試，其中專業科目包括傳播理論概要、外國文概要（英文）、企業管理概要等，而起薪有4萬2580元，從業人員經營績效獎金最高有4.4個月。

    文章PO出後引發網友熱議，其中不少網友笑稱手寫字「太醜」，也讓台鐵小編親自回應：「不要再說小編字醜啦！」

    也有不少網友質疑：「考滿級分結果 illustrator 、 photoshop 、 inDesign 、單眼、取景打光通通不會，這樣也能錄取喔！」「不是吧，要招聘到好的美編人員、攝影人員絕對不是考國文、傳播理論概要、英文、企業管理吧」。

    對此，台鐵小編也回應：「筆試部分，共同科目以作文為主，專業科目以選擇題為主，後續面試將會著重在設計與攝影能力以及作品集。不論你畢業科系為何，有參加就有機會，菜鳥或老手都歡迎踴躍報名，一起加入臺鐵社群的行列！」

