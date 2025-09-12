中研院院區開放日、兒童科普日 10/19同步登場

中研院院區開放日每年都吸引大批學子報名。（資料照）

2025/09/12 11:08

〔記者楊媛婷／台北報導〕每年都備受親子與學生期待的中研院開放日與兒童科普日，今年將首度在10月19日同日登場，南部院區活動則在11月8日登場，將會有超過3百場的科普體驗活動，包含了解珊瑚的奧秘與生機，還有各種臉部生成AI體驗，還可以用最簡單的方式了解深奧的量子科學。

中研院今年將院區開放日跟兒童科普日合一，其中兒童科普日共有超過60場活動，有創意手作，還有沉浸體驗，中研院表示，活動包含透過彈珠彈跳模擬太空船繞行軌道，還有用GIS紀錄，讓小朋友看到南港的古今變化，實際感受「實體麥塊」，還可以動手DIY魯凱族石板屋模型等。

中研院指出，今年院區開放日的主題演講則以「AI的多重宇宙」為題，將由院長廖俊智主持，資訊所特聘研究員廖弘源、資創中心研究員王釧茹、曹昱等主講，還有「生命之礁—珊瑚的奧秘與生機」特展，將結合VR、珊瑚插卡圖畫、與珊瑚化石觸摸；南部院區開放日活動則呼應國際量子科技年，設計一系列相關活動。

中研院表示，部分活動採取登記抽籤制，北部院區登記時間自9月15日至9月30日，有興趣的民眾可到活動官網登記，並將於10月1日抽籤，公布抽籤結果；南部院區登記時間自10月15日至10月28日，並將於10月29日（星期三）公布抽籤結果。

