為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中研院院區開放日、兒童科普日 10/19同步登場

    中研院院區開放日每年都吸引大批學子報名。（資料照）

    中研院院區開放日每年都吸引大批學子報名。（資料照）

    2025/09/12 11:08

    〔記者楊媛婷／台北報導〕每年都備受親子與學生期待的中研院開放日與兒童科普日，今年將首度在10月19日同日登場，南部院區活動則在11月8日登場，將會有超過3百場的科普體驗活動，包含了解珊瑚的奧秘與生機，還有各種臉部生成AI體驗，還可以用最簡單的方式了解深奧的量子科學。

    中研院今年將院區開放日跟兒童科普日合一，其中兒童科普日共有超過60場活動，有創意手作，還有沉浸體驗，中研院表示，活動包含透過彈珠彈跳模擬太空船繞行軌道，還有用GIS紀錄，讓小朋友看到南港的古今變化，實際感受「實體麥塊」，還可以動手DIY魯凱族石板屋模型等。

    中研院指出，今年院區開放日的主題演講則以「AI的多重宇宙」為題，將由院長廖俊智主持，資訊所特聘研究員廖弘源、資創中心研究員王釧茹、曹昱等主講，還有「生命之礁—珊瑚的奧秘與生機」特展，將結合VR、珊瑚插卡圖畫、與珊瑚化石觸摸；南部院區開放日活動則呼應國際量子科技年，設計一系列相關活動。

    中研院表示，部分活動採取登記抽籤制，北部院區登記時間自9月15日至9月30日，有興趣的民眾可到活動官網登記，並將於10月1日抽籤，公布抽籤結果；南部院區登記時間自10月15日至10月28日，並將於10月29日（星期三）公布抽籤結果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播