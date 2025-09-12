北市東門國小學生頭部撞擊「全身血」 校方未立即送醫挨批

一名北市東門國小家長控訴孩子於操場與同學相撞後全身血，臉部也有瘀血，學校卻等家長來才送醫，讓他感到相當不滿。圖為北市東門國小操場。（取自國家文化記憶庫網站）

2025/09/12 11:37

〔記者甘孟霖／台北報導〕一名家長爆料，台北市東門國小學生因與同學撞擊渾身是血，面部也有大量瘀血，不過校方並未第一時間送醫，而是等家長到場後自行送醫；而家長要求這類風險較大的頭部撞擊應先送醫而非等家長到校，校護還反批這樣要求「無限上綱」，讓他感到十分不滿。校方表示，將檢討、精進學生受傷處理流程。

北市教育局表示，學生若在校園發生意外，學校應依「台北市政府教育局所屬各級學校學生緊急傷病處理流程」處理傷患，並依「教育部檢傷分類救護處理程序」評估學生傷病程度，在第一時間通知家長，持續追蹤復原狀況，以確保孩子的安全與健康，同時教育局也督導各校持續落實安全教育，教導學生安全行為，以預防意外的發生。

請繼續往下閱讀...

孩子父親在threads上發文表示，9月9日上午9點47分獲知孩子在校受傷，10點多趕到學校發現孩子在保健室，運動服上沾滿了血跡，頭部鼻樑撞擊發腫；當下他只想趕快將孩子送醫治療，評估有無腦震盪。

他說，當下心中質疑，為何學校不先送醫？還要慢慢等家長來，由家長自行送？校護還叮嚀說要帶孩子去看醫生。還是學校對於處理頭部受傷的SOP都是如此？如果是急迫的頭部受傷，等爸媽來也許已經錯失救治的黃金時間。

該家長透露，當日急診處醫師也建議，應短暫留院觀察有無腦震盪跡象，若無嘔吐頭暈症狀，才可離院。

他說，9月10日到校調閱監視器，僅有操場1支監視器拍攝到全景，2位孩子發生碰撞後隨即各自離開，他的孩子發現受傷流血不止，立即步行至校內醫護中心尋求協助。

家長指出，監視器畫面放大也無法看清畫面，解析度太差，也無法看清另一位孩子傷勢如何；另尋看其他監視器畫面，均無法有效的讓畫面連貫起來。

而最讓他不滿的，是孩子母親在學務處聽到，當日處理該事件校護與工作人員談論到此事時，竟稱「在學校20年沒有遇過學生相撞會腦震盪，頭部以上受傷就要送醫，是家長在無限（上綱）」。

校方表示，當日兩名學生於操場不慎相撞，導致鼻樑瘀腫、流鼻血；該生起身後即自行前往健康中心，校護則立即協助止血、冰敷與基本評估，並完成校安通報，聯繫導師與家長；後續該生父親轉述，診斷後鼻骨無異常，持續冰敷即可；學生當日上午11點30分繼續返校上課，依照醫囑持續冰敷並參加社團活動，學校亦完成校安通報及相關紀錄。

校方指，已提供並陪同家長觀看監視器，逐步釐清狀況，並會持續關心學生康復情形，同時檢討並持續精進學生受傷處理流程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法