    首頁　>　生活

    不能遺漏 台南佳里完成10戶弱勢戶災屋修繕

    施工團隊修繕災屋。（佳里公所提供）

    施工團隊修繕災屋。（佳里公所提供）

    2025/09/12 11:04

    〔記者楊金城／台南報導〕不能遺漏任一弱勢戶，在中央與地方合作下，台南佳里區再添1戶完成修繕的弱勢家戶，總計已有10戶弱勢戶丹娜絲災屋獲得無償修繕。

    佳里區下營里這戶因颱風受損導致屋頂破損，經國土署媒合廠商協助修繕，如今已順利置換為堅固的鐵皮屋頂，為居民打造安全可靠的居住環境。此次修繕由銘榮元實業無償認養，以10天完工，展現中央、地方與企業攜手合作的效率與關懷。

    內政部國土管理署南區都市基礎工程分署長林敬賢、營造業南區職業安全衛生促進會會長張昭鎮、佳里區長林耿漢及下營里長林秉達除表達關懷與祝福，也感謝施工團隊的用心付出。

    林耿漢說，該戶案主為身心障礙者，能在各界協助下獲得及時修繕，象徵政府與民間攜手守護弱勢的決心。目前佳里區透過「弱勢戶無償修繕媒合計畫」，在新舜營造、真毅營造、春原營造、大成工程及銘榮元實業等廠商承接下，已完成10戶弱勢戶修繕，持續讓更多家庭受惠。

    佳里公所提醒一般戶若屋頂及外牆受損達20平方公尺以上，只要於10月6日前與政府媒合廠商完成簽約，即可獲得行政院加碼1.5萬元修繕尾款獎勵金。呼籲受災戶及早完成簽約，讓修繕工作能順利推動。

    施工團隊修繕災屋。（佳里公所提供）

    施工團隊修繕災屋。（佳里公所提供）

    台南佳里區又完成1戶弱勢戶無償修繕災屋。（佳里公所提供）

    台南佳里區又完成1戶弱勢戶無償修繕災屋。（佳里公所提供）

