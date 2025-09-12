為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄奶茶節9/20鹽埕開喝 特色店家名單公布

    高雄奶茶節可品嚐各式奶茶。（觀光局提供）

    高雄奶茶節可品嚐各式奶茶。（觀光局提供）

    2025/09/12 10:32

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台奶茶控集合！「2025高雄奶茶節」將於9月20日在捷運鹽埕埔站1號出口前登場，匯聚超過70攤奶茶與美食品牌，觀光局今（12）日公布本次入選的特色店家名單。

    高市觀光局長高閔琳表示，高雄手搖飲店數量居全國之冠，鹽埕區更因聚集歷史悠久的老字號店家，被稱為「奶茶一條街」，讓高雄成為全台奶茶迷心中的朝聖之地，進而推動高雄奶茶節誕生。

    觀光局主辦的「2025高雄奶茶節」，將於9月20、21日在捷運鹽埕埔站1號出口前登場，匯聚超過70攤奶茶與美食品牌，包含35家特色奶茶品牌，涵蓋「高雄經典奶茶」、「連鎖奶茶」、「市集人氣奶茶」、「創意職人奶茶」、「世界風味奶茶」、「得獎實力奶茶」等6大類型，民眾一次就能品嚐各式奶茶，今天並公布入選的特色店家名單。

    參與活動的「有飲Youin」品牌創辦人阿勳與miffy表示，今年首度參與高雄奶茶節，是對品牌的重要肯定；「釅遇茶屋」何老闆說，希望藉由高雄奶茶節，讓更多遊客看見高雄茶飲文化的專業與用心，並持續推廣自然農法與小農合作，把台灣好茶推向國際舞台。

    觀光局說明，今年更安排多元活動，包括挑戰極限的一口喝完「奶茶Shot杯王」、親子同樂的「小小奶茶職人」DIY體驗、療癒可愛的「奶茶蠟燭店」，把奶茶化身為造型蠟燭帶回家，還有超人氣「奶茶大富翁」組限量販售，任選6杯只要199元，一次蒐集多款市集特色奶茶。

    高雄奶茶節特色店家名單。（觀光局提供）

    高雄奶茶節特色店家名單。（觀光局提供）

    高雄奶茶節特色店家名單。（觀光局提供）

    高雄奶茶節特色店家名單。（觀光局提供）

    圖
    圖
