農曆七月四大祭典之一 民雄大士爺祭今開光祈福團拜

嘉義民雄大士爺紙糊神尊開光。（記者蔡宗勳攝）

2025/09/12 10:59

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義民雄大士爺祭今（農曆7月21日）清晨於大士爺廟舉辦開光祈福團拜，由嘉義縣副縣長劉培東、立法委員蔡易餘、陳冠廷與大士爺廟董事長周漳炎率董監事、各級民代、地方各界依循古禮進行，祈求觀音大士和諸聖神佛保佑合境平安。

相傳清朝乾隆年間，每年農曆7月陰風慘慘，唯有觀音大士現身才能鎮壓孤魂，因此鄉親在每年農曆7月供奉大士爺紙糊神像，誦經3天超渡孤魂，並在農曆7月21日至23日連續3天舉辦祭禮。延續數百年的「民雄大士爺文化祭」與「基隆中元祭典」、「屏東恆春搶孤」、「宜蘭頭城搶孤」並列農曆7月4大祭典。

今天清晨5點大士爺紙糊神尊開光點眼，莊嚴威儀的觀音大士端坐正殿，手持令旗監普，吉時一到眾人循古禮舉團拜，眾人依序行三跪九叩首禮、上香、獻聖茶、獻果、獻素五牲、獻壽桃、獻爵，最後由董事長周漳炎恭讀疏文、焚燒疏文，儀式莊嚴隆重。

劉培東表示，民雄大士爺文化祭是台灣農曆7月4大祭典之一，這幾天來自全國各地的遊客湧入民雄，見證民雄最在地、也最特別的祭典。

周漳炎指出，大士爺神威顯赫，信眾祈求四時無災、八節有慶，感謝各界參與一年一度的文化盛事。

文化祭今晚將舉行「嘉義好神影歌星晚會」，邀請多位歌星與民眾同歡，13日傍晚在文隆橋下舉行放水燈法會，後天14日壓軸「恭迎大士爺昇天祈福大典」，大士爺會為眾人帶走災厄，邀請大家一起來祈福、求平安。

民雄大士爺祭開光祈福團拜。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣民雄大士爺祭進行祈福團拜。（記者蔡宗勳攝）

民雄大士爺祭開光後展開為期3天的活動。（記者蔡宗勳攝）

