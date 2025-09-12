中市打造海線3座特色公車候車亭 民眾拍網美照

台中市交通局為台中海洋館設一座特色候車亭。（市府提供）

2025/09/12 10:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市交通局因應台中海洋館開幕的需求，規劃7條公車路線，也特別設計一座豹紋鯊與群魚悠遊的特色候車亭，此外，交通局還在台中港旅客服務中心前候車長廊，設置孔雀藍貨櫃候車亭，還有大甲火車站的老榕樹候車亭，成為海線三大特色候車亭。

台中市目前共1128座公車候車亭，其中有20座為特色候車亭，其中三座則是選在海線的景點，就是希望遊客來海線景點遊玩，除了跟自然美景拍照，也透過特色候車亭拍照，自然而然行銷台中市；而第20座特色候車亭就是位在台中海洋館，主角是悠遊大海的豹紋鯊。

請繼續往下閱讀...

交通局長葉昭甫表示，特色候車亭提供遮陽擋雨空間，更是城市地景藝術，市府積極結合各級學校、機關、團體及民間企業力量，鼓勵認養或捐贈候車亭引發熱烈迴響，目前已有35座候車亭、2座台灣大道專用道站體由相關單位認養，新啟用的台中海洋館候車亭，獲公車智慧型站牌廠商回饋捐贈，海洋館接手後續認養，提供管理電力及清潔維護費用。

葉昭甫表示，海洋館是台中重大觀光建設，交通局規劃7條公車路線，包含178、179、309、679及688共5條直達路線，鄰近梧棲觀光漁港有123、307路2條路線，平日提供178班次、假日增至192班次服務，候車亭旁設有YouBike站點，鼓勵搭配公車、公共自行車接駁使用，到海洋館觀賞海洋生態後，再轉騎YouBike去梧棲漁港、高美濕地。

交通局在台中港旅客服務中心設置貨櫃造型水藍色候車亭。（市府提供）

交通局在大甲火車站前的「老榕樹意象」候車亭，成為海線三大特色候車亭之一（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法