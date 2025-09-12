黎明技術學院與儒鴻簽產學合作 115學年成立機能性紡織成衣國際專班

黎明技術學院校長林明芳（左）與儒鴻企業董事長王樹文（右）簽署產學合作意向書。（黎明技術學院提供）

2025/09/12 13:02

〔記者羅國嘉／新北報導〕黎明技術學院與全球機能性紡織廠商儒鴻企業，簽署產學合作意向書，將結合企業實務與學術資源，預計在115學年成立「機能性紡織成衣國際產學合作專班」，以65％實務、35％理論的比例，培育兼具國際視野與實作能力的人才，因應全球AI科技應用與紡織產業發展趨勢。

黎明技術學院校長林明芳表示，雙方決定在115學年以65％實務、35％理論的比例規劃課程，向教育部申請成立「機能性紡織成衣國際產學合作專班」，落實學用合一、教學實務化，讓學生在學期間累積國際職場經驗並提前銜接就業舞台。

儒鴻董事長王樹文指出，在全球供應鏈挑戰下，培育跨文化溝通與實務能力兼備的人才，是提升台灣紡織成衣產業國際競爭力的關鍵，隨著產業數位轉型與技術升級，企業急需兼具實務經驗、跨文化溝通力與國際視野的人才，儒鴻將提供助學金與專業資源，推動海外布局，為台灣紡織成衣產業注入動能。

黎明技術學院董事長許耀基說，學校積極對接產業，已與鴻海、KIA合作成立人才培育中心，此次再攜手儒鴻，深化國際產學合作。

新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達表示，這次產學合作契合新北市府推動在地人才培育與產學合作的政策方向；紡織產業綜合研究所所長李貴琪說，專班結合產業龍頭與技職教育優勢，將大幅提升台灣機能性紡織人才的國際戰略價值。

黎明技術學院日前與全球機能性紡織領導廠商儒鴻企業簽署產學合作意向書。（黎明技術學院提供）

