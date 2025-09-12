中山女高爭取自訂外送 學團籲國教署落實指引宣傳

EdYouth臺灣一滴優教育協會、台灣青年民主協會等學生團體今天在立法院召開「外食需求日益增 學生參與要先行！」記者會。（記者李文馨攝）

〔記者李文馨／台北報導〕台北市中山女高學生近日爭取自訂外送，發起在校長室門口吃便當，校園外食訂購爭議也引發討論。學生團體今天在立法院召開記者會，主張各校外食相關規定應廣納學生意見，並呼籲國教署落實指引宣傳，針對校園外食議題建立更明確的學生參與機制，並輔導各校強化「校園食品事件處理作業標準」，建立安心店家名單或鼓勵學校參考食藥署優良餐飲名單。

EdYouth臺灣一滴優教育協會、台灣青年民主協會等學生團體今天在立法院召開「外食需求日益增 學生參與要先行！」記者會。

EdYouth臺灣一滴優教育協會常務理事洪振翔指出，國教署自民國109年及113年曾先後公布「高級中等學校『校園開放外食訂購』之各面向建議」，但由於缺乏明確規範與制度保障，各校訂定的規定差異極大。學生若希望爭取外食權利，多半需仰賴學生代表主動提出，但因權責不清、程序不明，導致真正開放外食的學校仍屬少數。

受邀出席的民進黨立委張雅琳表示，開放外食訂購是現在時代學生的需求，她理解學校可能擔心食安、垃圾處理、校園秩序等問題，但教育部國教署應積極與各縣市政府、學校、師生代表、家長代表溝通，如何將現行建議性文件，升格為具有執行力或是具體標準的規範。

臺灣青年民主協會理事長楊姿潁說，學生每天花8個小時以上待在學校，能不能吃到合適、安全、甚至喜歡的餐食，並不是小事。外食政策的背後，其實是社會怎麼看待學生，是把他們當作需要被規範的對象，還是願意承認他們有能力、有權利去參與決定自己生活的公共成員。

高雄學生民主聯盟主席萬儀梵指出，過去調查顯示，近8成學生支持開放外食，但多數學校欠缺正式討論與決策機制，學生意見常被「已顧到大部分人」的理由忽略，呼籲各校應建立透明程序，透過會議、公聽會或定期檢討落實討論，並可採行階段性試行、店家名單制度，才能真正符合學生需求，減少師生間不必要的對立。

「許多學校允許學生帶早餐入校，這其實也是外食的一種，為何午餐卻不行？」大恆國際法律事務所何蔚慈律師說，學校最常反對外食的理由，是擔心若發生食安問題會遭家長追責，但在法律上，學校需具備「有過失」才須負責，若學生因外食中毒，法律責任應由店家承擔，而非學校。

