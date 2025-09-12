彰化這所國中學生數年年增 家長包遊覽車載孩子上下學

學校協調員林客運增班，但仍不敷需求。（民眾提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕偏鄉國中因位處偏遠，難以聘請到優質老師，加上少子化，學生外流嚴重，但彰化竹塘國中卻反其道而行，學校因獲家長支持，逆勢增班，還吸引大量外鄉鎮的學子前來就讀，目前全校639人，有400名來自外鄉鎮，學校最苦惱的就是「通學問題」，今年共有200多人坐公車上、下學，但因為太擁擠，有家長出面為學子租遊覽車上下學的亂象。

竹塘國中堪稱「偏鄉的奇葩」，從20年前蔡永發校長開始改革奠定基礎，到近十年黃仲平校長強調均質教學，學生成績全面提昇，更教出多位「彰化會考狀元」，在少子化的情況下，該校學生數不斷逆勢增加。榜方表示，該校今年共有639名學生，約2/3的學生來自二林、芳苑、大城、埤頭等外鄉鎮。

因位處偏鄉，學校為滿足外鄉鎮學生上、下學的需求，傷透腦筋。因為員林客運面臨司機短缺問題，竹塘國中並非市區，學校還要拜託客運公司上、下學「增班」。但增班後運量仍屬有限，有些班次呈現擁擠或超載的問題，今年有家長出面「揪遊覽車」，直接在網路上攬客。

不少多家長抱怨「為何學校不出面承租遊覽車」，但校方表示，「國中」原本就有學區制，他們無法比照高中、職辦理交通車上、下學。學校已盡最大努力與客運業者協商結果，無法滿足運量，學校因學區制無法越區服務雇用專車服務，如果家長無法自行接送，又覺得客運過於壅擠，可以考慮共乘或合作雇用車輛載送，更符合個別需求。

