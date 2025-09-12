百年奇遇！黃頭鷺穿越雨後彩虹遊客驚嘆連連

黃頭鷺遇見彩虹難得一見的畫面。（草本傳奇提供）

2025/09/12 10:10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太興村每年都會出現季節限定的奇景「萬鷺朝鳳」，昨天下午3點多下了場小雨，守候的遊客原本想說又要撲空了，結果4點40分左右相繼來了3群，雖然都只有數百隻，不算太壯觀，但黃頭鷺穿越彩虹的畫面令遊客驚嘆連連，太興村草本傳奇老闆曾錦富直說「這是百年奇遇」。

曾錦富指出，太興村附近的生毛樹溪谷被稱作「鳳凰穴」，每年從「處暑」（8月23日）到「霜降」（10月23日）節氣之間成群的黃頭鷺來訪，高峰期則落在「白露」（9月7日）到「寒露」（10月8日）節氣間，曾出現1天1、20萬隻的盛況。今年先峰部隊在8月19日報到，並在9月4日下午迎來今年第一波高潮，估算有1、20群，最大群有1000多隻。

估算就要進入高峰期，不過這幾天，山區都是午後雷陣雨的型態，南下的黃頭鷺大多改道並未經過生毛樹溪，昨天下午3點多下了場小雨，上山等候拍攝的遊客紛紛準備打道回府時，出現了雨後彩虹，由於景致秀麗，大家又打起精神拍攝彩虹，結果4點40分起來了3群各有數百隻的黃頭鷺，當黃頭鷺遇見彩虹時，尖叫聲此起彼落，令人感動。

曾錦富表示，成群黃頭鷺原本都是傍晚5、6點才會出現，昨天提早到下午4點40分，意謂著北方天氣轉涼，「萬鷺朝鳳」的景象將愈來愈早上演。

黃頭鷺即將穿越彩虹的畫面。（草本傳奇提供）

