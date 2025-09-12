關稅戰重塑全球航空產業版圖 高市府全台唯一航太認證培訓

高市經發局舉辦全台唯一的「2025航太NADCAP非破壞性檢測進階認證培訓」。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應美國關稅及全球航空市場需求激增，高市經發局舉辦全台唯一的「2025航太NADCAP非破壞性檢測進階認證培訓」，昨（11日）結束，針對以引擎發動機、起落架、機身結構等Tier 1及Tier 2高階零組件為主要產品的高雄航太業者量身打造，助在地航太業者加速取得國際大廠訂單。

此次培訓吸引漢翔、駐龍、朝宇、晟田、公準、嘉華盛等高雄業者，及璟程小泉精機、元生實業等來自全台的航太廠商參與。

高市經發局長廖泰翔表示，高雄目前聚集22家航太廠商，主要分布在岡山、路竹及仁武，涵蓋引擎發動機、起落架及機身結構等零組件生產。去年全台航太產值達1466億元，高雄貢獻近440億元，占全台約3成，市府除協助廠商取得NADCAP認證外，也推動仁武產業園區、橋頭科學園區開發，致力將高雄打造為全球航太產業的重要基地。

廖泰翔強調，美國於5月30日依232國安條款，對進口鋼鋁課徵50％關稅，並於6月4日生效，對高雄產業造成相當程度影響。然而航太產業進入供應鏈門檻高，多以FOB（離岸價）報價，關稅轉嫁效應有限，此時是「危機也是轉機」，將協助業者升級，朝高值化、數位化及低碳化轉型發展，聚焦高階市場，瞄準波音、空巴等國際大廠訂單。

經濟部航太產業發展推動小組主任簡志維指出，NADCAP非破壞檢測（NDT）認證門檻高，需通過 Level I至III 資格認證，他感謝高市府提供培訓課程，經濟部因應關稅與產業升級，已祭出6大面向14項協助措施，總計1130億預算提供完整的產業支持，呼籲航太業者申請。

晟田公司的課程學員表示，全球飛機引擎零組件委託給台灣製造的訂單，有75%是在高雄製造加工，一具飛機引擎發動機內有2至3萬個零件，次世代LEAP引擎廣泛使用鈦合金與碳纖維材料，對應的NDT檢測需求大幅提升。

