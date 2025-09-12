為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    桃市將建置858槍充電樁，首波71槍慢充營運、每度收費9元

    桃園市政府交通局公布首波提供充電樁公有停車場。（交通局提供）

    2025/09/12 09:55

    〔記者謝武雄／桃園報導〕因應電動車日益普及後的充電需求，桃園市政府交通局預計在全市154處公有停車場建置快慢充858槍，首波26處共71槍慢充充電樁的停車場，分布在八德、中壢、桃園、新屋、楊梅、龜山、大園、平鎮等行政區（如附圖）已營運，充電收費費率為每度9元，停車費用仍按既有停車費率收費。

    交通局長張新福表示，新建858槍包括180KW以上快充86槍、50KW以上快充236槍、7KW以上慢充536槍，先設的71槍慢充充電樁為7KW11槍、11KW60槍，由台達電、華城電能科技承攬建置，並提供線上及線下付款方式，支援信用卡、悠遊卡、桃園市民卡與多種行動支付。

    張新福說，廣布充電樁於公有停車場，提供7KW至200KW的輸出功率，其中，慢充有Type1和Type2接頭，快充則有CCS1及CCS2接頭可供選擇，搭載智慧監控與多重安全防護系統，提供電動車主安心與可靠的充電體驗。

    他提到，充電樁營運也將同步蒐集使用者回饋與數據分析，作為系統優化與據點擴充的重要依據，將逐步擴大設置範圍，涵蓋各行政區公有停車場，建構完整綠能充電網絡。

