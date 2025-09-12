竹北市清潔隊員回應了這動作 博得小小心靈滿滿溫暖

為表達感謝，竹北市清潔隊員張教田（左）事後特地拜訪小朋友，並送上限量版Q版清潔車模型。（竹北市公所提供）

2025/09/12 10:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市一位媽媽分享，清潔隊在垃圾清運時，自己的孩子向隊員揮手道別，工作一整天的隊員張教田立刻回以「大愛心」手勢，讓孩子感受到滿滿的溫暖，也私訊分享市長鄭朝方，大讚清潔隊的服務態度好。

鄭朝方表示，這封私訊讓他印象深刻，得知這份暖心舉動來自清潔隊員張教田，更讓人覺得溫馨的是媽媽的回饋，正印證了善美的循環流動，不僅讓他與辛苦工作的清潔隊員感到窩心，也成為持續精進服務的鼓勵。所以他特別在市政會議中公開表揚，肯定清潔隊展現了專業之外的城市溫度。

請繼續往下閱讀...

為表達感謝，張教田事後特地拜訪小朋友，並送上限量版Q版清潔車模型。孩子收到後開心到愛不釋手，連睡覺都要拿著它。鄭朝方說，這台Q版清潔車模型，正是依照竹北市清潔隊全新塗裝設計製作的縮小版。清潔隊過去1年完成多項升級，除了車體與隊服的視覺優化，也包括導入王品集團服務訓練、取得全國首創的ISO與CNS職安雙認證等，從內而外持續深化改革。

小朋友收到隊員叔叔送的Q版清潔車模型，開心到愛不釋手，連睡覺都要拿著它。（竹北市公所提供）

收到媽媽私訊的竹北市長鄭朝方（左），特別在市政會議中公開表揚，肯定清潔隊員張教田（右）展現了專業之外的城市溫度。（竹北市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法