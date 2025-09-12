我國工具機人才需求增加 虎科大、全台16所職校、友嘉簽署MOU合作

策略聯盟期許透過競賽，提升學生實作與研發能力。（圖由虎尾科技大學提供）

2025/09/12 09:58

〔記者李文德／雲林報導〕因應我國工具機人才需求增加，國立虎尾科技大學與勞動部勞發署、工具機集團及全台16所職校簽訂合作意向書。校長張信良表示，合作為期3年，校方將建立技術專才培育平台，由大學端深入職校，打造一條龍培訓，滿足產業需求。

日前虎尾科大與友嘉集團、勞動力發展署及全台包括新北高工、西螺農工、虎尾農工、嘉義高工、新營高工、北門高工、成大南工及高雄高工等16所高工職校簽訂策略聯盟合作意向書。

請繼續往下閱讀...

張信良表示，這項產學策略聯盟從2015年成立以來，從6所學校拓展至如今16所，顯示這項人才培育模式已獲肯定，不僅有助於工具機技術專才的養成，也可擴大學術研究資源整合的影響力。

張信良指出，主要合作核心在於培育工具機產業的技術專才，建立產、官、學合作平台，透過產業界提供最新技術與設備，讓學校將實務經驗融入課程中，此外媒合學生到友嘉集團實習，甚至前往其海外據點，再者三方共同辦全國性工業類科實作競賽，提升學生實作能力，也能讓業界直接發掘具潛力人才，最後讓學校教師到業界研習，將所學帶回提升教學品質。

友嘉集團董事長黃威翌表示，期盼透過資源共享與整合，強化我國產業競爭力；勞發署雲嘉南分署長劉邦棟說，因應國際局勢的多變，面對不穩定的市場變化，人才培育、技術提升和創新突破，更為重要。

虎科大指出，這項策略聯盟簽訂後，首場全國工業類科實作競賽將於10月16、17日展開，為業界舉才踏出第一步。

簽署儀式由虎科大校長張信良（左二）、友嘉集團工具機事業群董事長黃威翌（左一）、勞發署雲嘉南分署長劉邦棟（右一）及16所技職學校代表簽署。（圖由虎尾科技大學提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法