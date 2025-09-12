為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    我國工具機人才需求增加 虎科大、全台16所職校、友嘉簽署MOU合作

    策略聯盟期許透過競賽，提升學生實作與研發能力。（圖由虎尾科技大學提供）

    策略聯盟期許透過競賽，提升學生實作與研發能力。（圖由虎尾科技大學提供）

    2025/09/12 09:58

    〔記者李文德／雲林報導〕因應我國工具機人才需求增加，國立虎尾科技大學與勞動部勞發署、工具機集團及全台16所職校簽訂合作意向書。校長張信良表示，合作為期3年，校方將建立技術專才培育平台，由大學端深入職校，打造一條龍培訓，滿足產業需求。

    日前虎尾科大與友嘉集團、勞動力發展署及全台包括新北高工、西螺農工、虎尾農工、嘉義高工、新營高工、北門高工、成大南工及高雄高工等16所高工職校簽訂策略聯盟合作意向書。

    張信良表示，這項產學策略聯盟從2015年成立以來，從6所學校拓展至如今16所，顯示這項人才培育模式已獲肯定，不僅有助於工具機技術專才的養成，也可擴大學術研究資源整合的影響力。

    張信良指出，主要合作核心在於培育工具機產業的技術專才，建立產、官、學合作平台，透過產業界提供最新技術與設備，讓學校將實務經驗融入課程中，此外媒合學生到友嘉集團實習，甚至前往其海外據點，再者三方共同辦全國性工業類科實作競賽，提升學生實作能力，也能讓業界直接發掘具潛力人才，最後讓學校教師到業界研習，將所學帶回提升教學品質。

    友嘉集團董事長黃威翌表示，期盼透過資源共享與整合，強化我國產業競爭力；勞發署雲嘉南分署長劉邦棟說，因應國際局勢的多變，面對不穩定的市場變化，人才培育、技術提升和創新突破，更為重要。

    虎科大指出，這項策略聯盟簽訂後，首場全國工業類科實作競賽將於10月16、17日展開，為業界舉才踏出第一步。

    簽署儀式由虎科大校長張信良（左二）、友嘉集團工具機事業群董事長黃威翌（左一）、勞發署雲嘉南分署長劉邦棟（右一）及16所技職學校代表簽署。（圖由虎尾科技大學提供）

    簽署儀式由虎科大校長張信良（左二）、友嘉集團工具機事業群董事長黃威翌（左一）、勞發署雲嘉南分署長劉邦棟（右一）及16所技職學校代表簽署。（圖由虎尾科技大學提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播