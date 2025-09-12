嘉市獎勵18~29歲青年就業 75人通過審核最高可領3萬6

嘉市吸引青年穩定就業，為今年到職員工提供每人每月3000元獎勵金。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市今年元月起推動「看嘉本領暨青職嘉薪計畫」，針對今年到職的新進員工、18至29歲青年，推出「你上工，我加薪」政策，每人最高可領12個月、3萬6000元獎勵金，藉此穩定青年就業，迄今已75人通過審核，近日再宣布好消息，將原獎勵到12月的期限延長，市府9月24日晚間7點將舉辦線上說明會。

嘉義市政府表示，近年推動「十大旗艦計畫藍圖—青世代磁吸」策略，建立完整青年支持系統。此次獎勵金是留才政策一環，展現地方持續吸引青年在嘉義扎根的決心。

市府表示，此計畫已超過100人申請，截至8月底75人通過審核；以往規定獎勵期限到今年底，例如青年3月到職，僅能申領最多10個月、3萬元獎勵金，近日將獎勵期限延長，不受年度預算影響，青年穩定就業，有機會領到12個月、最高3萬6000元獎勵金。

求才業者說，這筆補助對新進員工是一種鼓舞，讓他們在適應工作時更安心，提高留任意願，有助提升員工穩定度，減緩了人力壓力。

市府說，「你上工，我加薪」計畫對象為18至29歲的今年到職新進員工，工作地點須位於嘉義市，並且領月薪的正職員工，每月領取薪資介於2萬8590元至4萬元間；青年在同一單位連續就業滿3個月可領第一期獎勵金9000元，連續就業第4個月份起，每月發給3000元，最高發給12個月，直到經費用完為止，可詳洽官網。

