宜蘭推「食當季」有機農產 週末北上建國花市展售

時值宜蘭員山鄉紅心芭樂產季，果皮金黃帶有紅暈，香氣四溢外，口感軟而不爛，深受民眾喜歡。（宜蘭縣政府提供）

2025/09/12 09:35

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農業部農糧署東區分署與宜蘭縣農會，將於週六、週日在台北市建國花市舉辦宜蘭縣有機農特產品展售及米食推廣活動，集結逾20家有機及友善農友，展售在地農特產，包括有機米、紅心芭樂及金棗製品等，推廣「食當季、吃在地」的宜蘭好味道。

農糧署東區分署指出，東部地區的有機及友善耕作面積達7624公頃，占全國近3成，採不使用化學農藥、肥料、生長調節劑及化學添加物的方式耕作，不僅守護農業環境，更促進自然資源永續利用。宜蘭以雪山水源為主要灌溉源，加上農友優良栽培管理技術，生產出眾多聞名全國的優質農產品。

請繼續往下閱讀...

東區分署表示，時值員山鄉紅心芭樂產季，果皮金黃帶有紅暈，香氣四溢外，口感軟而不爛，深受民眾喜歡；宜蘭更是全國稻米唯一「一年一收」縣市，適當讓農田休養生息，造就米粒飽滿、晶瑩透亮；宜蘭有機茶農也落實永續環境理念，加上超群製茶技術及地貌環境，孕育出知名優良好茶。

宜蘭縣農會表示，13、14日上午9點至下午6點，將在台北市建國花市舉辦農特產展售及米食推廣活動，邀請民眾造訪，品茗宜蘭特色好茶，現場也有紅心芭樂、當季生鮮食蔬、洛神花飲、水果醋及薑黃、特有金棗製品等，分享來自宜蘭最純淨自然的味道。

農友在2天活動中，也將推出多項促銷優惠，並透過展示、體驗與品嚐，讓民眾更加認識蘭陽平原產製的優質農特產及米食，並會和大家近距離交流，分享種植生產過程及友善大地的理念，歡迎消費者走訪選購。

宜蘭有機茶農落實永續環境理念，加上超群製茶技術及地貌環境，孕育出知名優良好茶。（記者王峻祺攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法