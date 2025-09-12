為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    太平洋高壓影響至下週 氣象粉專：這天起水氣增多

    天氣風險公司分析師薛皓天表示，近期大致受太平洋高壓東南到偏東風影響，大致為晴朗高溫的穩定天氣，迎風面東半部在晨間有零星短暫雨機會，午後受熱力作用，局部有短暫陣雨或雷雨，降雨較分布於近山區，預估類似的天氣型態將維持至下週二。（資料照）

    天氣風險公司分析師薛皓天表示，近期大致受太平洋高壓東南到偏東風影響，大致為晴朗高溫的穩定天氣，迎風面東半部在晨間有零星短暫雨機會，午後受熱力作用，局部有短暫陣雨或雷雨，降雨較分布於近山區，預估類似的天氣型態將維持至下週二。（資料照）

    2025/09/12 10:48

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司分析師薛皓天表示，近期大致受太平洋高壓東南到偏東風影響，大致為晴朗高溫的穩定天氣，迎風面東半部在晨間有零星短暫雨機會，午後受熱力作用，局部有短暫陣雨或雷雨，降雨較分布於近山區，預估類似的天氣型態將維持至下週二。

    薛皓天指出，今日各地上午為晴時多雲天氣，白天高溫炎熱，大台北、西半部內陸地區局部有36度左右高溫機會，午後受熱力作用，局部地區有陣雨或雷雨，因白天海峽大至吹西南風，預估降雨大多集中於近山區及大台北地區，仍要注意午後雷雨帶來的偶較大雨勢。

    週末2天受太平洋高壓東南到偏南風影響，白天高溫仍明顯，大台北、西半部內陸地區受東南風沉降作用，局部有36度或以上高溫，午後降雨也大多集中在近山區，其餘平地局部仍有短暫陣雨機會。

    下週一、二（15、16日）受太平洋高壓偏東風影響，晨間在東半部至恆春半島有短暫陣雨機會，白天各地為晴或多雲時晴天氣，維持高溫炎熱，大台北地區因沉降作用降雨較不明顯，但持續有炎熱高溫，大台北、西半部內陸地區局部氣溫仍可達36度或以上。近期高溫明顯，紫外線強，在戶外工作者建議多補充水分、做好防曬措施，並適時休息，以防中暑或熱衰竭。

    下週三（17日）南方的低壓槽逐漸建立，且高壓減弱東退，導致低壓帶北抬。預估在菲律賓東側有熱帶擾動發展，週三起水氣增多，各地大致為多雲或多雲時晴天氣，迎風面東半部及恆春半島仍有短暫雨機會，午後受熱力作用，局部仍有短暫陣雨或雷雨。下週四五熱帶擾動將接近台灣並通過，各地為多雲時陰有陣雨或雷雨天氣。

    目前在傳統數值預報來看該系統接近台灣時預估為熱帶擾動或熱帶性低氣壓，而AI預報模式有機會增強為颱風，不過路徑偏南由巴士海峽通過，並逐漸往廣東移動。目前尚未有系統生成，預估要生成時間大致為下週二或三，下週中後天氣狀況變數仍大，後續是否對台灣有影響需多觀察追蹤。

    天氣風險公司分析師薛皓天表示，近期大致受太平洋高壓東南到偏東風影響，大致為晴朗高溫的穩定天氣，迎風面東半部在晨間有零星短暫雨機會，午後受熱力作用，局部有短暫陣雨或雷雨，降雨較分布於近山區，預估類似的天氣型態將維持至下週二。（圖擷取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

    天氣風險公司分析師薛皓天表示，近期大致受太平洋高壓東南到偏東風影響，大致為晴朗高溫的穩定天氣，迎風面東半部在晨間有零星短暫雨機會，午後受熱力作用，局部有短暫陣雨或雷雨，降雨較分布於近山區，預估類似的天氣型態將維持至下週二。（圖擷取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播