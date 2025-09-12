為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「卡比胖拉」水豚君明亮相 黃偉哲貼文搶先曬萌樣

    水豚君「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭。（圖擷取黃偉哲臉書）

    2025/09/12 09:36

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕水豚君「膨」起來啦！台南安平漁人碼頭即將被萌力大軍強勢佔領，高達12公尺的超巨型水豚氣偶「卡比胖拉」將於明（13）日正式亮相，還沒登場就先在網路掀起討論潮。市長黃偉哲搶先在社群貼文曝光，立刻引來網友暴動：「好大隻！」、「也太可愛了吧！」

    「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，將從9月13日上午10點一路嗨到晚間7點，現場不只巨無霸水豚氣偶，還有兩隻陸上版、50隻迷你胖水豚紙雕陪你合照，保證相機快門按不停。夜幕低垂後還有燈光秀助攻，平日晚上6點到8點、假日晚上6點到9點，每半小時就閃亮登場一次，絢麗燈光配上萌萌水豚，怎麼拍怎麼療癒。

    除了打卡拍照，現場更準備限定快閃店、假日觀光市集，讓遊客邊逛邊吃邊買，把滿滿的可愛能量帶回家。想要更近距離感受水豚魅力，鄰近的「安平出張所」還有真實水豚可以親手擼。

    網友留言熱烈，有人直呼「這招氣球救觀光超好用！」也有人KUSO喊話「颱風來時水豬能不能撐住」「9月颱~水豬能否撐具」。更有粉絲立刻揪團：「太可愛了，這週末就衝台南！」

