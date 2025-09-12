三年拆兩座 大梨山剩這兩處有蔣中正銅像

環山部落平等國小蔣公銅像已經被拆除。（記者張軒哲攝）

2025/09/12 09:22

〔記者張軒哲／台中報導〕政府積極推動「去蔣化」政策，台中梨山賓館前的蔣中正銅像矗立近50年，於10日下午遷移至梨山文物陳列館保存，梨山賓館圓環將設置結合台灣櫻花鉤吻鮭的書法裝置藝術，預計今年底前完工，目前大梨山地區剩下武陵農場與福壽山農場有蔣中正銅像，但暫時皆無遷移計畫。

梨山賓館前蔣中正脫帽、持帽銅像註明民國65年設立，有「永懷恩德」和「梨山各界恭建」字體，近50年來是梨山地標，銅像面望梨山部落山巒美景，也陪伴斜對面水果市集攤商多年，這兩天有梨山居民跟攤商指出，銅像矗立數十年，現在梨山賓館圓環空蕩蕩，有點不習慣。

環山部落平等國小校園的蔣中正銅像大約3、4年前由教育部補助經費移除，如今梨山賓館蔣中正銅像也遷移，大梨山地區兩大農場仍可見蔣中正銅像，武陵農場行政中心前的蔣公銅像每逢櫻花季期間，被粉色櫻花包圍。另外，福壽山農場蔣中正銅像位於松廬入口處，目前都沒有拆除規劃。

福壽山農場指出，銅像是由場墾員合資建立，有其歷史價值，位置也算隱蔽，導覽員會向遊客解說緣由，遊客對此比較沒有爭議。

福壽山農場松廬入口處，可見蔣中正銅像被松林環抱。（記者張軒哲攝）

梨山賓館圓環蔣中正銅像已被拆遷至梨山文物館。（記者張軒哲攝）

