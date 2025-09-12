為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南寮石滬展開修復 盼創造地方休閒漁業觀光亮點

    湖西南寮社區展開南寮鼻尾頂番石東地先新滬修復工作。（陳有擇提供）

    湖西南寮社區展開南寮鼻尾頂番石東地先新滬修復工作。（陳有擇提供）

    2025/09/12 09:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連續2年榮獲「全球百大綠色旅遊目的地」的湖西鄉南寮社區，針對《南寮鼻尾頂番石東地先新滬》展開修復計畫，未來完工後，對石滬文化保存，潮間帶生態保護，創造地方休閒漁業觀光亮點及地質景觀助益頗大。

    此石滬位於南寮後海鼻尾頂番石東，在地人稱為「新滬」，因建置年代不久比較新而得名，它是隨潮間帶地形及海床槽溝而建，是半弧形的月眉石滬。附近潮間帶坪台多變，玄武岩奇形怪狀，又有俗稱「番石」的橄欖石，形成一處天然的地質景觀。

    根據古老的漁業登記權證明，南寮鼻尾頂番石東地先石滬，是1955年由楊興仁申請成立，時間至1960年，由於多年來乏人管理，部分基石流失，只能看出當年輪廓，早已喪失原先捕魚的功能，因此由社區理事長陳有擇領軍，展開修復計畫，期望工作順利，潮間帶生態保育成功，魚蟹滿滬。

    湖西是澎湖第一大鄉，位於澎湖本島東半部，湖西鄉秀麗，人文薈萃，具有多元觀光特色，例如被列為澎湖8景的「奎壁聯輝」、「太武樵歌」、「香爐起霧」與「龍門鼓浪」皆位於湖西鄉，除了優美的自然風景，湖西的南寮、許家等地尚保存傳統的玄武岩或（石老）（石古）石古厝，南寮更是當地社區再造的翹楚，保留著牛屎窟、魚灶、菜宅等澎湖在地獨特人文風貌，值得深入探訪。

    南寮鼻尾頂番石東地先新滬修復工作，由原先輪廓延伸。（陳有擇提供）

    南寮鼻尾頂番石東地先新滬修復工作，由原先輪廓延伸。（陳有擇提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播