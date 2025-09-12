南寮石滬展開修復 盼創造地方休閒漁業觀光亮點

湖西南寮社區展開南寮鼻尾頂番石東地先新滬修復工作。（陳有擇提供）

2025/09/12 09:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連續2年榮獲「全球百大綠色旅遊目的地」的湖西鄉南寮社區，針對《南寮鼻尾頂番石東地先新滬》展開修復計畫，未來完工後，對石滬文化保存，潮間帶生態保護，創造地方休閒漁業觀光亮點及地質景觀助益頗大。

此石滬位於南寮後海鼻尾頂番石東，在地人稱為「新滬」，因建置年代不久比較新而得名，它是隨潮間帶地形及海床槽溝而建，是半弧形的月眉石滬。附近潮間帶坪台多變，玄武岩奇形怪狀，又有俗稱「番石」的橄欖石，形成一處天然的地質景觀。

根據古老的漁業登記權證明，南寮鼻尾頂番石東地先石滬，是1955年由楊興仁申請成立，時間至1960年，由於多年來乏人管理，部分基石流失，只能看出當年輪廓，早已喪失原先捕魚的功能，因此由社區理事長陳有擇領軍，展開修復計畫，期望工作順利，潮間帶生態保育成功，魚蟹滿滬。

湖西是澎湖第一大鄉，位於澎湖本島東半部，湖西鄉秀麗，人文薈萃，具有多元觀光特色，例如被列為澎湖8景的「奎壁聯輝」、「太武樵歌」、「香爐起霧」與「龍門鼓浪」皆位於湖西鄉，除了優美的自然風景，湖西的南寮、許家等地尚保存傳統的玄武岩或（石老）（石古）石古厝，南寮更是當地社區再造的翹楚，保留著牛屎窟、魚灶、菜宅等澎湖在地獨特人文風貌，值得深入探訪。

南寮鼻尾頂番石東地先新滬修復工作，由原先輪廓延伸。（陳有擇提供）

