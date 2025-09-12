缺豬！養豬專區設置困難 宜縣祭3支箭盼解決問題

國內豬源短缺，宜蘭豬源有半數以上仰賴外縣市供應，經常調不到豬，導致市場缺貨，宜蘭縣「養豬專區」的設置再度引起關切。（資料照）

〔記者游明金／宜蘭報導〕國內豬源短缺，宜蘭豬源有半數以上仰賴外縣市供應，經常調不到豬，導致市場缺貨，宜蘭縣「養豬專區」的設置再度引起關切；不過，宜蘭縣政府坦言，「養豬專區」是嫌惡設施，尋找地點有困難，未來將朝優化現有養豬場、與外縣市豬場簽訂「契作」，以及在花蓮養豬專區設置「宜蘭場」等3個方向努力。

宜蘭縣每天毛豬需求量約400到500頭，有半數以上仰賴外縣市供應，以中南部養豬場為主；但前陣子，因小豬罹患下痢病大量暴斃，丹娜絲颱風也帶來慘重災情，波及不少養豬戶，缺豬情況雪上加霜，最快要等到今年底才能恢復產能。

這種情況造成宜蘭肉品市場毛豬調度困難，宜蘭縣傳統市場的豬肉攤商，只能被迫每週週休3至4日，而毛豬每公斤平均拍賣價也屢創新高，甚至有錢還搶不到豬，讓豬肉攤商與消費者叫苦連天。

宜蘭縣設置「養豬專區」討論多年，但始終沒有著落；縣府農業處長李新泰說，宜縣目前有86戶養豬戶，在養量約4萬8000頭，每天供應市場200多頭，無法滿足消費需求，但養豬專區設置地點評估多年，都遭到地方反對而作罷，設置專區有實際困難。

李新泰指出，其實養豬技術愈來愈科技化、現代化，負壓、水簾與高床式等養殖，都能減少惡臭，縣府將分3階段努力，優化現有養豬場，找1至2場作示範推廣，改養設備提高在養量。其次，與外縣市豬農「契作」，把豬源優先提供宜蘭。

另，全國各縣市目前只有花蓮設有養豬專區，也將協調可否在區內設置「宜蘭場」，直接供應給宜蘭市場；不過這些方式要加入運輸成本等考量，宜蘭拍賣價恐會更高。

不過，縣議員謝家倫認為，縣府應克服困難，完成養豬專區設置，才是解決問題根本辦法，不管是契作或與花蓮合作，一再依靠外縣市供應，除貨源不穩定，運輸等成本最後還是消費者買單，增加縣民負擔。

