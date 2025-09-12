高雄中華一路天橋拆除完成 縮時攝影完整紀錄

高雄鼓山區中華一路天橋拆除前。（工務局提供）

2025/09/12 09:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鼓山區中華一路天橋，因橋梁老化、使用率降低及配合鼓山運動中心園區的開發，於7月下旬展開拆除工程，如今已全部拆除，縮時攝影完整紀錄；後續將導入無障礙及智慧交通號誌系統，營造人本安全空間。

鼓山區中華一路天橋連接舊中山國小與周邊果貿、前峰等社區，在逾使用年限，完成階段性任務後功成身退，目前拆除工程已完工，城市景觀回歸通透與潔淨。

高雄市工務局長楊欽富今（12）日指出，在都會交通型態、人口結構轉變及無障礙設施普及下，中華一路天橋使用率逐年下降，橋體老化也影響結構安全，經多次會勘並獲居民一致支持，決定拆除天橋恢復地面通行，並整合周邊道路動線與行人空間，重現街廓清朗視野，保障全齡全族群通行權利。

為加速工程進程，天橋拆除作業以鑽石鏈鋸切割後移地打除，降低交通衝擊及減小施工噪音，同時以縮時攝影完整紀錄拆除過程，讓街道空間重生為串聯城市記憶與未來生活的溫柔場域。

工務局道工處說明，完成天橋主體拆除後，人行道將設置無障礙系統，包含導盲磚、人行斜坡道、智慧號誌系統等，未來將可直接透過行穿線通行，確保高齡者、輪椅使用者與孩童都能安心穿越。此外，舊中山國小（鼓山運動中心綜合園區）外圍人行環境，也將換新為平整耐久鋪面，並妥善調整排水設施。

工務局強調，未來將持續盤點全市老舊天橋與陸橋，評估轉型為平面式無障礙設施的可行性。

高雄鼓山區中華一路天橋拆除後。（工務局提供）

