打造「10分鐘照顧圈」 拚賴總統兩任任期落實

衛福部次長呂建德指出，未來將以社區關懷據點為核心，目標是在總統賴清德兩任任期內，完成「10分鐘照顧圈」的願景。（記者于安亭攝）

2025/09/12 11:00

〔記者邱芷柔／台北報導〕對長輩來說，最安心的事莫過於能在熟悉的街坊繼續生活，不必遠赴他鄉才能找到照顧。衛福部次長呂建德接受本報「官我什麼事」專訪時指出，目前全台7749個村里，已有5100個設有社區關懷據點，覆蓋率將近6成，未來將以據點為核心，持續擴充量能與服務內容，目標是在總統賴清德兩任任期內，完成「10分鐘照顧圈」的願景。

呂建德解釋，「10分鐘」並不是絕對的距離，而是一個概念，重點在近便性，讓長輩在家附近就能用到各種長照資源。這個想法最早源於長照2.0時期提出的「一國中一日照」，靈感則是來自日本以30分鐘車程為服務範圍的設計，如今台灣希望更進一步縮短，打造「10分鐘照顧圈」。

他指出，台灣的「社區關懷據點」是國際少見的特色，最早可追溯至2004年謝長廷任行政院長時的「社區六星計畫」，原本只是希望健康長輩就近有地方參與活動，如今據點已成為長照體系的重要基礎。很多長輩一開始都不出門，但有了據點後，前一天就開始期待，甚至盛裝打扮準備去和其他長輩互動，未來據點不只服務健康、亞健康長輩，也會進一步改裝，讓失能、失智的長輩能參與共餐、健身操與社會活動，避免越待越退化。

不過，呂建德也坦言，偏鄉要做到「10分鐘」並不容易，因此長照3.0會結合遠距醫療與在宅急症照護，由醫療團隊直接到府看診，同時也能減少長輩進出大醫院的風險，這部分未來也會透過提高給付，吸引更多醫護人員投入服務，讓偏鄉也能接得到照顧。

至於經費，呂建德表示，目前全台關懷據點已編列近39億元，未來將由長照基金持續加碼，並依據不同服務型態給予補助。以每週服務天數為例，天數越多，就需要更多行政人力支援營運，補助也會相對調升。呂建德強調，最終目標就是要讓無論健康、亞健康或失能的長輩，都能走出家門，在社區找到陪伴與照顧。

