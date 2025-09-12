為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樹鵲誤闖永和河濱籃球場圍網 動保員救援助返巢

    全身大致以黑、灰、褐三色為主，雌雄外表相似。尾羽交疊不密合，尾羽黑色，尾下覆羽呈栗褐色。（動保處提供）

    全身大致以黑、灰、褐三色為主，雌雄外表相似。尾羽交疊不密合，尾羽黑色，尾下覆羽呈栗褐色。（動保處提供）

2025/09/12 09:22

    2025/09/12 09:22

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市永和綠寶石河濱籃球場近日上演驚險救援，民眾晨間運動時發現圍網內不斷傳出急促「嘎嘎嘎」鳥鳴聲，尋聲一看竟發現一隻黑白相間、尾羽修長的樹鵲誤闖籃球架圍網，被困掙扎許久，隨即撥打1959動保專線通報。動物保護防疫處長楊淑方表示，經救援、檢查後，判斷是剛離巢學飛的幼鳥，將其送回鳥巢，讓幼鳥平安找到父母重返溫暖家園。

    動保員程沛宏指出，經趕抵現場，架梯撥開繩網將幼鳥救下，檢查羽翼無損傷，判斷應該是剛離巢學飛的幼鳥。除了飛行能力尚需多加練習外，其他外觀上健康無虞，需送回親鳥照顧。隨即在球場周邊發現兩隻成鳥在大葉山欖樹上鳴叫，並尋得鳥巢位置，遂將幼鳥小心送至巢位附近樹枝，確認安全後離開。

    鳥類愛好者陳淑敏表示，樹鵲又名山八哥或嘎嘎仔，是台灣特有亞種，鳴聲嘹亮被視為報喜鳥，常見於低山森林、校園、公園與河濱及山坡地，屬鴉科雜食性鳥類，食性廣泛且不畏人，是賞鳥入門好選擇。

    楊淑方提醒，籃球場、網球場圍網常發生鳥類掛網意外。民眾若遇受困鳥隻，應保持距離、避免驚嚇，可先拍照記錄並撥打1959動保專線或洽動保處（02-29596353）報案，由專業人員研判處置，切勿自行抓捕或限制鳥隻，以免造成傷害。

    樹鵲是樹棲型鳥類，一生大部分時間都在樹上活動。（動保處提供）

    樹鵲是樹棲型鳥類，一生大部分時間都在樹上活動。（動保處提供）

