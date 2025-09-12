為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    痛點有解！ 長照3.0「一條龍」照顧 後年補齊近9千床缺口

    衛福部次長呂建德指出，住宿型長照機構床位不足問題，預計最晚後年可全面補齊。（記者于安亭攝）

    衛福部次長呂建德指出，住宿型長照機構床位不足問題，預計最晚後年可全面補齊。（記者于安亭攝）

    2025/09/12 10:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中重度照顧往往是家庭最沉重的壓力，尤其病人一到出院時間，家屬卻常面臨「不知道下一站要去哪裡」的困境，衛福部次長呂建德接受本報「官我什麼事」專訪時坦言，這正是民眾的痛點，長照3.0將建立從急性病床、復健醫院、長照機構到返家的「一條龍」照顧流程；同時針對住宿型長照機構床位不足問題，目前缺口約8927床，預計最晚後年可全面補齊。

    呂建德解釋，以中風病人為例，通常在急性病床接受手術後，28天內就必須出院，但若家屬一時找不到接續的醫院或機構，往往造成沉重壓力。未來將透過「下轉醫院」及「復健醫院」承接，目前台中醫院就是成功案例，承接中部醫學中心下轉的病人，安排3到6個月復健，再視情況返家或進入合適的長照機構，同時照管員會提早進駐醫院，出院前就規劃好後續照顧計畫，真正做到「無縫接軌」。

    至於後續照顧，呂建德強調，長照3.0不只要有復健，更要導入「復能」，讓物理治療師、職能治療師、語言治療師都能進到機構，幫助長輩學會維持基本生活功能。不過目前仍需解決給付問題，因為健保通常只支付醫療部分，長照基金則補助生活照顧，兩者之間常有重疊，界線難以切割，另有專業團體建議，未來可改採「論值計酬」，依成果給付，讓治療師更有誘因積極介入，相關方案目前仍在研議中。

    針對住宿型機構不足，呂建德說，目前全台共有11萬張床位，與推估需求相比仍差約8927床，為加速補齊缺口，衛福部將透過長照基金補助，鼓勵在缺乏資源的區域設置機構，預計最晚2027年即可達到供需平衡。

    他也表示，問題不只是數量，還涉及分布與品質。目前機構佔床率約82%，但存在區域不均與品質落差，其中北北基桃因土地寸土寸金，床位最為短缺，為了破解瓶頸，政府將祭出「兩招」，第一，新建社會住宅時必須「標配」長照設施，讓住戶能就近使用，第二，規劃把退場的中小學改作長照機構，增加可用空間，滿足都會區需求。

    他強調，未來會持續透過評鑑機制嚴格把關消防安全、人力配置等核心指標，「評鑑不合格，就退場！」畢竟照顧不只要量夠，更要質好，才能讓家庭在面對中重度照顧時安心。

