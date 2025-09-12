長照3.0明年全面上路預算首破千億 衛福部次長呂建德揭亮點

衛福部次長呂建德接受本報「官我什麼事」專訪時表示，長照3.0預算首度突破千億元，最大特色是「醫療與長照整合」。（記者于安亭攝）

2025/09/12 10:10

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣每5人就有1人年逾65歲，長照3.0將在明年全面上路，面對超高齡社會，衛福部次長呂建德接受本報「官我什麼事」專訪時表示，長照3.0預算首度突破千億元，最大特色是「醫療與長照整合」，這不僅是政府回應超高齡社會的重要解方，也是總統賴清德對國人長照承諾的展現。

目前台灣65歲以上人口約458萬人，占比19.6%，年底將突破20%，正式邁入超高齡社會。根據國衛院推估，長者失能率約16.99%、失智率約7.98%，換算下來，全台有超過115萬人需要長照服務，需求壓力迫在眉睫。

呂建德說，長照3.0是為期10年的藍圖，就像總統賴清德常說的「咱囝仔、老人照顧好，年輕人就能安心拚事業。」

呂建德指出，經費顯示政策決心，從1.0階段的49億元，到2.0的824億元，蔡英文總統卸任前增至927億元，賴清德總統上任後再追加100億元，明年長照預算將正式成長至1153億元，首度突破千億大關。除了錢變多，服務量能也跟著衝上來，長照據點從當初的720個，一路增加到現在的1.5萬個，長照人力更從2.5萬人增加到10萬人，翻了4倍。

長照3.0將分三個階段推動，雖然全面上路要到明年1月1日，但第一階段已經在今年9月正式啟動，呂建德說，包括外籍看護家庭也能使用社區據點與日照服務、交通接送補助加碼、營養給付提升等「第一波利多」已經釋出，讓民眾更早感受到政策效果。

呂建德表示，長照服務從1.0到2.0已經完成重要轉型，像是讓有需求的民眾能在出院前3天就完成評估，出院後等待服務的時間，從過去平均51天大幅縮短到僅4天。未來長照3.0則要進一步把醫療與長照整合，將急性病床、復健醫院、長照機構與居家服務串連起來，打造「一條龍」銜接。

