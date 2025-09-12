為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    長照3.0明年全面上路預算首破千億 衛福部次長呂建德揭亮點

    衛福部次長呂建德接受本報「官我什麼事」專訪時表示，長照3.0預算首度突破千億元，最大特色是「醫療與長照整合」。（記者于安亭攝）

    衛福部次長呂建德接受本報「官我什麼事」專訪時表示，長照3.0預算首度突破千億元，最大特色是「醫療與長照整合」。（記者于安亭攝）

    2025/09/12 10:10

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣每5人就有1人年逾65歲，長照3.0將在明年全面上路，面對超高齡社會，衛福部次長呂建德接受本報「官我什麼事」專訪時表示，長照3.0預算首度突破千億元，最大特色是「醫療與長照整合」，這不僅是政府回應超高齡社會的重要解方，也是總統賴清德對國人長照承諾的展現。

    目前台灣65歲以上人口約458萬人，占比19.6%，年底將突破20%，正式邁入超高齡社會。根據國衛院推估，長者失能率約16.99%、失智率約7.98%，換算下來，全台有超過115萬人需要長照服務，需求壓力迫在眉睫。

    呂建德說，長照3.0是為期10年的藍圖，就像總統賴清德常說的「咱囝仔、老人照顧好，年輕人就能安心拚事業。」

    呂建德指出，經費顯示政策決心，從1.0階段的49億元，到2.0的824億元，蔡英文總統卸任前增至927億元，賴清德總統上任後再追加100億元，明年長照預算將正式成長至1153億元，首度突破千億大關。除了錢變多，服務量能也跟著衝上來，長照據點從當初的720個，一路增加到現在的1.5萬個，長照人力更從2.5萬人增加到10萬人，翻了4倍。

    長照3.0將分三個階段推動，雖然全面上路要到明年1月1日，但第一階段已經在今年9月正式啟動，呂建德說，包括外籍看護家庭也能使用社區據點與日照服務、交通接送補助加碼、營養給付提升等「第一波利多」已經釋出，讓民眾更早感受到政策效果。

    呂建德表示，長照服務從1.0到2.0已經完成重要轉型，像是讓有需求的民眾能在出院前3天就完成評估，出院後等待服務的時間，從過去平均51天大幅縮短到僅4天。未來長照3.0則要進一步把醫療與長照整合，將急性病床、復健醫院、長照機構與居家服務串連起來，打造「一條龍」銜接。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播