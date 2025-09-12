北市公館圓環拆除工程明凌晨展開 相關交通管制疏導措施看這裡

北市「公館圓環拆除工程」明展開，北市警局公布相關交通管制疏導措施，提醒民眾留意。（記者劉慶侯翻攝）

2025/09/12 09:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市羅斯福路四、五段與基隆路四段口「公館圓環」將於9月13日0時開始拆除作業及公車地下道填平工程，屆時將封閉羅斯福路公車地下道。為避免公車改道行駛平面道路造成周邊道路交通衝擊，北市警察局除已派遣員警及義交協助施工交維，並延長上、下午尖峰（7時至10時、16時至20時）交通疏導時段，加強指揮疏導及違停取締拖吊。

交通大隊表示，屆時遇有交通異常情形，即時啟動交通快打機制，同時通報交控中心調整號誌秒數及透過CMS、警廣等協助宣導，以降低施工期間之交通衝擊。

請繼續往下閱讀...

北市警局表示，駕駛人於施工期間儘量避免行經施工區域周邊道路，並建議下列改道分流動線：

（一）新店往返臺北市：

1、建議經由景隆街銜接興隆路二段，續行辛亥路銜接基隆路；或續行萬芳路，由木柵路銜接和平東路。

2、汽車駕駛人可多利用國道3號下南港交流道往返南港、內湖區，或由國3甲銜接信義快速道路往返信義區。

（二）永和往返北市：

1、建議分流行駛永福橋，經由汀州路三段銜接辛亥路；或由中正橋銜接重慶南路。

2、汽車駕駛人可多利用本市環河快速道路、水源快速道路、基隆路高架道路或新北環河快速道路等高架道路。

為避免施工期間造成用路不便，北捷運公司配合提供松山-新店線（綠線）乘車優惠（詳細優惠措施請上該公司官方網站查詢），用路人多搭乘大眾捷運通勤。

另駕駛人留意收聽警察廣播電臺路況插播，提前改道行駛，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護施工期間交通安全與順暢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法