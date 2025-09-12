為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台15線八里路段 9/16-25每晚9點至翌晨6點施工管制

    交通部公路局北區養護工程分局表示，中和工務段將於9月16日至25日每日夜間9點至翌日清晨6點，封閉台15線中華路一段（7K）至中山路三段（10k）路段辦理施工，民眾可走替代道路。（北區分局提供）

    交通部公路局北區養護工程分局表示，中和工務段將於9月16日至25日每日夜間9點至翌日清晨6點，封閉台15線中華路一段（7K）至中山路三段（10k）路段辦理施工，民眾可走替代道路。（北區分局提供）

    2025/09/12 09:17

    〔記者黃子暘／新北報導〕提醒用路人留意，交通部公路局北區養護工程分局表示，中和工務段將於9月16日至25日每日夜間9點至翌日清晨6點，封閉台15線八里路段中華路一段（7K）至中山路三段（10k）路段辦理施工，屆時將調撥車流至另一側單向雙線通行，工程如遇雨順延，請用路人提前改道或配合交通指揮。

    分局指出，工程施工管制分成2階段進行，第一階段為9月16日至18日清晨6點，封閉台15線中華路一段至中山路三段南下側路段；第二階段為9月18日至19日清晨6點及9月21日至25日清晨6點，封閉台15線中華路一段至中山路三段北上側路段。

    分局補充，相關行車資訊可收聽廣播、注意資訊可變看板顯示的交通管制及訊息，最新路況可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

    交通部公路局北區養護工程分局表示，中和工務段將於9月16日至25日每日夜間9點至翌日清晨6點，封閉台15線中華路一段（7K）至中山路三段（10k）路段辦理施工，民眾可走替代道路。（北區分局提供）

    交通部公路局北區養護工程分局表示，中和工務段將於9月16日至25日每日夜間9點至翌日清晨6點，封閉台15線中華路一段（7K）至中山路三段（10k）路段辦理施工，民眾可走替代道路。（北區分局提供）

