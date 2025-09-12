墾丁知名自潛團隊涉性平案 業者宣布月底結束營運。（擷取自潛店官網）

2025/09/12 08:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島知名自由潛水團隊「奇怪自由潛水」近日捲入爭議，因旗下教練涉及性平案件被法院限制出境、出海，引發外界對團隊過去舉辦青少年夏令營活動的質疑，更讓支持者與學員感到震驚，網路出現不少刻意攻擊的謠言，業者透過社群平台發布聲明，除承認處理過程不當、造成社會觀感不佳外，並宣布將於9月30日正式結束營運，相關退費事宜也將全面展開。

負責人在聲明中坦言，身為潛店經營者及母親，她未能在第一時間做出妥適決定，導致爭議擴大，對此深感抱歉，並強調「決定退出自由潛水產業，為事件負起全部責任」。她也呼籲學員若對尚未完成課程或點數有疑問，應於9月底前透過官方管道聯繫，團隊將安排專人協助處理。並強調未來不再回應網路揣測，將全由律師依法處理。

請繼續往下閱讀...

團隊官方帳號「奇怪自由潛水」同步發表聲明指出，整起事件已全權委由律師處理，對於造成的影響與困擾「責無旁貸，必須承擔最高責任」。除宣布營運終止外，也特別針對參與今年夏令營的青少年學員，承諾將進行全額退費，以示負責。

但消息一出，在潛水圈與地方社群仍引發熱議。部分民眾憂心，青少年活動原應強調安全與教育，卻因個別教練涉案蒙上陰影；也有水上活動同業直言，坦承錯誤並願意停業，是面對社會壓力下不得不的選擇，而水上活動男女肢體接觸頻繁，期盼其他業者更謹慎面對性平界線。

