為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新店高中迎接法國、巴西3交換生 穿上新制服、取華文名字

    國際交換生（右）都有兩位台灣學生當學伴，協助融入校園。（記者翁聿煌攝）

    國際交換生（右）都有兩位台灣學生當學伴，協助融入校園。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/12 09:20

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店高中與國際扶輪社合作，在新學年度迎接來自法國的交換生Nathan及巴西的Lucas、Gui共3位國際交換生，3人換上新制服，對台灣的高中校園生活充滿好奇，也感謝師生的友善協助，展開為期一年的台灣高中生活。

    交換生對台灣高中校園的第一印象，參訪學校的圖書館、操場、籃球場、游泳池和合作社，兩人在家鄉鮮少能見到如此偌大的校園與完善的設備，因此格外期待能好好利用這些資源，3人入境隨俗，還取了華文名字，Nathan是詹樂安、Lucas是林冠均、Gui是吉爾曼。

    校方為3位交換生安排專業華語教師授課，走進課堂，可以看到他們專心聽講、勤做筆記，並積極互相練習口說，Nathan表示，他對華語有濃厚興趣，認為華語在全球交流上非常重要，因此希望把握這次機會認真學習，校方同時也為每個交換生安排兩位英語能力優異的新店高中國際禮賓大使學伴陪同，能快速融入班級。

    新店高中校長陳瑛姗致贈3位交換生專屬的新店高中紀念品，包括帆布袋、資料夾、筆記本及卡夾，透過扶輪社來台灣一年的交換時間，外籍生都心懷感激，很開心能學習台灣在地文化，也很期待能和大家分享他們的母國文化。

    陳瑛姍表示，接待國際交換學生一直是新店高中相當具有特色的國際交流活動，不僅能將多元的世界文化引進校園，提升國際文化理解的素養，也能讓更多國際友人體驗台灣的美好，增進對台灣的認識與瞭解。

    3位國際交換生（後排）每人都有兩位台灣學生當學伴，協助融入校園。（記者翁聿煌攝）

    3位國際交換生（後排）每人都有兩位台灣學生當學伴，協助融入校園。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播