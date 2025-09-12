貼A4大小公文提醒收費沒看到? 台中市民新停車場一天停車費上千元

民眾質疑第二市場停車場要收費，沒有明確告知；停管處表示，已多處貼公文告知。（市府提供）

2025/09/12 08:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位市民小銘（化名）向本報反映，因為他以為新啟用的第二市場停車場尚未收費，他因工作於9月4日深夜0點多將停放車輛在該停車場，到5日上午10點35分準備要開走，竟發現車窗已有多張停車收費單，一算竟需繳1280元，他不滿的表示，市府若要收費應該要在現場立告示牌及停車費率，但當天根本沒有看到，其次，公有停車場竟無收費上限，附近私有停車場都有上限規定，痛批停管處收費不當。

中市停管處表示，第二市場停車場自2025年6月20日啟用，開放民眾免費停車至8月31日止，並依規定自9月1日起正式收費，臨時停車費率為每半小時20元，採24小時計費方式，相關收費資訊已於7月21日公開上網公告，並於現場張貼告示，供民眾查閱；但會加強宣傳。

小銘表示，他在第二市場停車場開放後，有時就會把車子停放在第二市場停車場，當時都未收費，由於他要外縣市工作，於9月4日深夜0點多將車子停放在停車場， 9月5號上午10點35分準備將開車離去，發現車窗上放置了多張繳費單，一算收費金額高達快1280元。

他表示，以為第二停車場還在興建中，但有開放民眾停車，而且門口的警衛當時有跟他說等蓋好才會開始收費，結果竟已開始收費。

他向停管處反映，停車處表示，在網路上就要說要開始收費，而且在停車場內張貼很多的A四大小的公文，這樣的公文民眾怎會去看？停車場應該要有收費的告示牌，但現場只有營業登記證，沒有告示牌，也沒有公告收費上限，痛批市府收費不當。

停管處表示，收費問題是依據台中市《公有停車場收費自治條例》及《規費法》規定計收，並非額外收取。

民眾質疑第二市場停車場要收費，沒有明確告知；停管處表示，已多處貼公文告知。（市府提供）

停管處表示，有設置要收費的告示，且已多處貼公文告知。（市府提供）

