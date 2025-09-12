為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    貼A4大小公文提醒收費沒看到? 台中市民新停車場一天停車費上千元

    民眾質疑第二市場停車場要收費，沒有明確告知；停管處表示，已多處貼公文告知。（市府提供）

    民眾質疑第二市場停車場要收費，沒有明確告知；停管處表示，已多處貼公文告知。（市府提供）

    2025/09/12 08:45

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位市民小銘（化名）向本報反映，因為他以為新啟用的第二市場停車場尚未收費，他因工作於9月4日深夜0點多將停放車輛在該停車場，到5日上午10點35分準備要開走，竟發現車窗已有多張停車收費單，一算竟需繳1280元，他不滿的表示，市府若要收費應該要在現場立告示牌及停車費率，但當天根本沒有看到，其次，公有停車場竟無收費上限，附近私有停車場都有上限規定，痛批停管處收費不當。

    中市停管處表示，第二市場停車場自2025年6月20日啟用，開放民眾免費停車至8月31日止，並依規定自9月1日起正式收費，臨時停車費率為每半小時20元，採24小時計費方式，相關收費資訊已於7月21日公開上網公告，並於現場張貼告示，供民眾查閱；但會加強宣傳。

    小銘表示，他在第二市場停車場開放後，有時就會把車子停放在第二市場停車場，當時都未收費，由於他要外縣市工作，於9月4日深夜0點多將車子停放在停車場， 9月5號上午10點35分準備將開車離去，發現車窗上放置了多張繳費單，一算收費金額高達快1280元。

    他表示，以為第二停車場還在興建中，但有開放民眾停車，而且門口的警衛當時有跟他說等蓋好才會開始收費，結果竟已開始收費。

    他向停管處反映，停車處表示，在網路上就要說要開始收費，而且在停車場內張貼很多的A四大小的公文，這樣的公文民眾怎會去看？停車場應該要有收費的告示牌，但現場只有營業登記證，沒有告示牌，也沒有公告收費上限，痛批市府收費不當。

    停管處表示，收費問題是依據台中市《公有停車場收費自治條例》及《規費法》規定計收，並非額外收取。

    民眾質疑第二市場停車場要收費，沒有明確告知；停管處表示，已多處貼公文告知。（市府提供）

    民眾質疑第二市場停車場要收費，沒有明確告知；停管處表示，已多處貼公文告知。（市府提供）

    停管處表示，有設置要收費的告示，且已多處貼公文告知。（市府提供）

    停管處表示，有設置要收費的告示，且已多處貼公文告知。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播