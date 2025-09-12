慶「贊」中元還是慶「讚」中元？ 宜蘭80歲老道士分析給你聽

民眾在普度祭品上印製「慶讚中元」4字，但有道士認為「讚」用「贊」更適切。（記者王峻祺攝）

2025/09/12 09:14

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農曆7月，家戶、廟宇依照傳統習俗，多半會普度祭祀，科儀中也常出現「慶贊中元」這4字，但其中的「贊」卻常被用成「讚」，到底哪一個字的用法適切？剛榮獲模範父親的宜蘭80歲老道士蕭清駿有見解，認為用贊普的「贊」最正確，以民俗來說，對好兄弟更能受益。

「慶贊中元」是道教與民俗共同節日，為三元齋的中元齋，每到農曆7月半中元節普度，到處可見祭拜供品插有慶贊中元的旗子；不過因贊與讚同音，許多單位祭祀時，常以「讚」呈現，但贊普2字仍普遍用「贊」。

請繼續往下閱讀...

宜蘭主持清虛宮的老道士蕭清駿，上月獲選宜蘭市模範父親，代理縣長林茂盛、議長張勝德、市長陳美玲以及立委陳俊宇等人，均頒予喜幛或表揚狀祝賀。由於近日他常在普度科儀中看到「慶讚中元」4字，不僅民眾使用，就連政府機關、民意代表，甚至部分宮廟也用「讚」，他建議還是以「贊」字呈現最適切。

蕭清駿說，「讚」雖有頌揚、讚許之意，但在普度的宗教儀式中，因是要對孤魂野鬼施予食物和香火，祈求平安順遂，仍建議用沒有言字邊「贊普」的「贊」較好，具贊助供養六道眾生齋食及法食的意思。

他說，以民俗來說，用「贊」來贊助普度宴請好兄弟，對孤魂野鬼更能受益，希望透過見解分享，進而推廣與改變，讓民眾能多認識字意區別，呈現最適切用法，在農曆7月間，幫助好兄弟皆能得度，成就無上功德。

宜蘭80歲老道士蕭清駿認為用贊普的「贊」最正確，以民俗來說，對好兄弟更能受益。（記者王峻祺攝）

宜蘭老道士蕭清駿提筆寫下「慶贊中元」4字。（記者王峻祺攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法