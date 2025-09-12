為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    慶「贊」中元還是慶「讚」中元？ 宜蘭80歲老道士分析給你聽

    民眾在普度祭品上印製「慶讚中元」4字，但有道士認為「讚」用「贊」更適切。（記者王峻祺攝）

    民眾在普度祭品上印製「慶讚中元」4字，但有道士認為「讚」用「贊」更適切。（記者王峻祺攝）

    2025/09/12 09:14

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農曆7月，家戶、廟宇依照傳統習俗，多半會普度祭祀，科儀中也常出現「慶贊中元」這4字，但其中的「贊」卻常被用成「讚」，到底哪一個字的用法適切？剛榮獲模範父親的宜蘭80歲老道士蕭清駿有見解，認為用贊普的「贊」最正確，以民俗來說，對好兄弟更能受益。

    「慶贊中元」是道教與民俗共同節日，為三元齋的中元齋，每到農曆7月半中元節普度，到處可見祭拜供品插有慶贊中元的旗子；不過因贊與讚同音，許多單位祭祀時，常以「讚」呈現，但贊普2字仍普遍用「贊」。

    宜蘭主持清虛宮的老道士蕭清駿，上月獲選宜蘭市模範父親，代理縣長林茂盛、議長張勝德、市長陳美玲以及立委陳俊宇等人，均頒予喜幛或表揚狀祝賀。由於近日他常在普度科儀中看到「慶讚中元」4字，不僅民眾使用，就連政府機關、民意代表，甚至部分宮廟也用「讚」，他建議還是以「贊」字呈現最適切。

    蕭清駿說，「讚」雖有頌揚、讚許之意，但在普度的宗教儀式中，因是要對孤魂野鬼施予食物和香火，祈求平安順遂，仍建議用沒有言字邊「贊普」的「贊」較好，具贊助供養六道眾生齋食及法食的意思。

    他說，以民俗來說，用「贊」來贊助普度宴請好兄弟，對孤魂野鬼更能受益，希望透過見解分享，進而推廣與改變，讓民眾能多認識字意區別，呈現最適切用法，在農曆7月間，幫助好兄弟皆能得度，成就無上功德。

    宜蘭80歲老道士蕭清駿認為用贊普的「贊」最正確，以民俗來說，對好兄弟更能受益。（記者王峻祺攝）

    宜蘭80歲老道士蕭清駿認為用贊普的「贊」最正確，以民俗來說，對好兄弟更能受益。（記者王峻祺攝）

    宜蘭老道士蕭清駿提筆寫下「慶贊中元」4字。（記者王峻祺攝）

    宜蘭老道士蕭清駿提筆寫下「慶贊中元」4字。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播