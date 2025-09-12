南投茶博結合國慶焰火 縣府赴大馬、越南旅展吸客

南投縣政府觀光處赴越南參加ITE胡志明市旅展，向當地民眾宣傳南投景點與茶博會等主題活動。（南投縣政府提供）

2025/09/12 09:11

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣9月起陸續舉辦日月潭萬人泳渡、世界茶業博覽會及露營嘉年華等多場大型主題觀光活動，且首度舉辦國慶焰火，為拓展國際觀光市場，擴大行銷南投縣旅遊，縣府觀光處近日赴馬來西亞及越南，參加2025年吉隆坡MATTA旅展及ITE胡志明市旅展，整合相關業者舉辦推廣會，行銷南投特色旅遊景點及主題活動，盼吸引更多東南亞觀光客到南投旅遊。

縣府觀光處指出，吉隆坡旅展的台灣館，以「Taiwan – Waves of Wonder」及鐵道旅遊為主題，搭配「來台灣喝一杯｣的體驗行銷方式，完全切合南投縣獨具魅力的集集鐵道旅遊與享譽國內外的茶產業，包括東埔帝綸溫泉度假大飯店、鹿谷孟宗山莊大飯店、埔里楓樺台一度假、清境農場等業者均參展，行銷南投山水之美。

至於參加越南胡志明市國際旅展，則大力宣傳南投下半年的主題活動，如9月的日月潭萬人泳渡、10月的南投世界茶業博覽會、11月的露營嘉年華等，並向越南民眾及旅遊業者展示及推廣南投縣的自然風光、鄉村旅遊、原民文化、溫泉泡湯、美食小吃、觀光工廠體驗，以及八卦山休閒軸線、合歡山星空軸、集集鐵道軸、茶香工藝軸、藝術溫泉軸、玉山溫泉軸和日月潭觀光軸等7大旅遊軸線特色景點，受到當地業者與民眾熱烈迴響。

南投縣政府觀光處組團參加馬來西亞吉隆坡旅展，盼能吸引當地更多民眾來台旅遊。（南投縣政府提供）

南投縣政府觀光處組團參加馬來西亞吉隆坡旅展，參展人員向當地民眾介紹南投特色景點。（南投縣政府提供）

