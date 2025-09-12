為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中秋社福禮盒銷售不到兩成 畢嘉士憂非洲兒童援助受影響

    因國際局勢及通膨劇變，畢嘉士基金會募款衰退，影響非洲馬拉威服務。（畢嘉士基金會提供）

    因國際局勢及通膨劇變，畢嘉士基金會募款衰退，影響非洲馬拉威服務。（畢嘉士基金會提供）

    2025/09/12 09:10

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕距離中秋節不到一個月，公益禮盒買氣陷入低迷，銷售量卻未達預期的兩成，長年投入非洲馬拉威服務工作的畢嘉士基金會憂心表示，除了援助的海外學童教育獎助學金、水井維修與濾水器建置受影響，在國內推動的到宅沐浴服務、長輩健康共餐可能也將面臨挑戰。

    畢嘉士基金會指出，全球局勢動盪、國際通膨持續高漲，經濟不穩與關稅調整等因素持續衝擊各大產業，不僅企業支出縮減、民眾對公益捐款與公益商品的支持也明顯下降，社福團體的公益禮盒銷售與募款陷入困境。

    畢嘉士基金會指出，每年的公益禮盒，是除捐款外，基金會推動非洲馬拉威服務工作的重要資源：支持當地學童教育獎助學金、水井維修與濾水器建置，及青年與家庭經濟培力，幫助當地貧困家庭與孩子突破貧窮的惡性循環。

    畢嘉士基金會在台灣也長期投入長者照護，於屏東推動到宅沐浴服務、長輩健康共餐等工作，讓長輩能在熟悉的社區與家庭環境中獲得妥善照顧。

    畢嘉士基金會指出，今年大眾募款相較去年已減少近兩成，隨關稅議題震盪，百工百業受到的衝擊，恐將於下半年持續反應，大幅影響民眾捐款意願。屆時在屏東長者服務或非洲馬拉威服務工作，都面臨服務經費缺口壓力。意味著不僅海外孩子可能失去上學機會、乾淨飲水無法保障，本地長者的在地老化支持也將難以延續。

    「每一份公益禮盒，都是遠方孩子的希望，每一筆捐款都是守護長輩生活的力量。」畢嘉士基金會呼籲，請社會各界在中秋佳節以行動支持，讓團圓的祝福化為改變的力量。

    畢嘉士基金會馬拉威中秋公益禮盒買氣嚴重下滑。（畢嘉士基金會）

    畢嘉士基金會馬拉威中秋公益禮盒買氣嚴重下滑。（畢嘉士基金會）

